زندانیان قزوین به مشهد مقدس اعزام شدند

حجت الاسلام حاج حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای اولین بار در مرکزمراقبت بعد ازخروج زندانهای قزوین جمعی از مددجویان به زیارت مشهد مقدس عزیمت کردند.



وی افزود: مددجویانی که در برنامه های مرکز مراقبت بعد از خروج توانمند شده و زندگی سالمی را تشکیل داده اند به بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) اعزام شدند.



رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندان قزوین گفت: زندانیان پس از آزادی به مدت سه سال تحت پوشش خدمات اجتماعی مرکز مراقبت بعد از خروج قرار می گیرند تا بتوانند آثار و تبعات رفتارهای مجرمانه را از صفحه زندگی خود پاک کنند و زندگی سالمی را تشکیل دهند.



وی تصریح کرد: اعزام اردوهای آموزشی و زیارتی یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی است و از ابتدای سال تاکنون هشت اردو با حضور 320 نفراز مددجویان و خانواده های آنها برگزار شده است.



حاج حسینی بیان کرد: بررسی ها نشان داده است اعزام مددجویان و خانواده های آنها به اماکن زیارتی تأثیر شایانی در بازسازی و تغییر شخصیت آنان دارد.



وی عنوان کرد: اردوی زیارتی مشهد مقدس با مساعدت مدیرکل زندانهای استان، برای اولین بار برای مددجویانی که توانسته اند زندگی خود را تغییر دهند برگزار شده است.



رئیس مرکزمراقبت بعد از خروج زندان قزوین تصریح کرد: تقویت باورهای دینی و اعتقادی علاوه بر تحکیم خانواده تأثیر بسزایی در مهار رفتارهایی دارد که آنان را به تعدی حقوق یکدیگر، و کجرویهای اجتماعی می ‌کشاند.



وی پیرامون اهمیت زیارت در اسلام به ویژه در فرهنگ ارزشمند شیعیان گفت: زیارت بارگاه امامان معصوم (ع) عملی روحانی و دارای ابعاد مهم تربیتی است و همه ابعاد زندگی افراد را در بر می گیرد.



رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندان قزوین اظهارداشت: از دیدگاه عقلی هر کردار و رفتار و حتی اندیشه ای که استان را در مسیر کمال الهی یاری داده و او را در رسیدن به سر منزل مقصود مدد رسانده و مایه تقرب او به درگاه ربوبی شود مطلوب و پسندیده است.