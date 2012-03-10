هدف گذاری و برنامه ریزی مهمترین عامل پیشرفت در حوزه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح شنبه در نخستین جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی استان گفت: گام اول برای رشد کشاورزی استان، هدف گذاری و برنامه ریزی با توجه به ظرفیت و توانمندی های موجود است.

وی افزود: فعال سازی اراضی استان برای ایجاد کسب و کار و بهره وری اصولی از اراضی موجود به توسعه اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان کمک می کند.

شفقت اظهار داشت: در این زمینه مطالعه و بررسی طرح های گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ها برای ارتقاء کیفی و کمی طرح های حوزه کشاورزی موثر است.

وی افزود: همه مسئولین مرتبط با بخش کشاورزی باید تلاش خود را در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده محصولات بکار گیرند.

در ادامه این نشست رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز گفت: کشاورزی الگو و مبنای توسعه در خراسان شمالی بوده و نیازمند توجه جدی است.

ابوالفضل یاوری یادآور شد: کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی دارد.

در این نشست جمعی از مدیران بخش کشاورزی و مدیران بانک های استان نیز حضور داشتند.

