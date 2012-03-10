هشت هزار اصله نهال رایگان به شهروندان نمازگزار ورامین و خیرآباد اهدا شد

داریوش میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نهالها توسط حوزه معاونت خدمات شهری و واحد فضای سبز شهرداری ورامین در محل نماز جمعه های شهر ورامین و منطقه خیر آباد اهدا شد.

وی بیان کرد: در هفته بزرگداشت منابع طبیعی و در دومین مرحله از اجرای طرح اهدای نهال رایگان به شهروندان، هشت هزار اصله انواع مختلف نهال به صورت رایگان به شهروندان اهدا و آموزشهای لازم در راستای کاشت و نگهداری درختان به آنان ارائه شد.

این مسئول هدف از اجرای این طرح را حفظ و گسترش فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری دانست و درباره نوع نهالهای اهدایی ادامه داد: در اجرای این طرح هشت هزار نهال از جمله بید مجنون، بید نرک، توت پیوندی تزیینی، زیتون، اقاقیا، زبان گنجشک(ون)، سرو بادبزنی، کاج تهران، چنار و ... اهدا شد.

وی یادآور شد: همزمان با روز درخت ودرختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، در نخستین روز از اجرای طرح اهدای نهال رایگان به شهروندان، دوازده هزار انواع مختلف نهال از جمله زبان گنجشگ(ون)، زیتون، زیتون تلخ، بید مجنون، چنار، اقاقیا، کاج مشهد، توت زینتی کاکوزا و ... برای کاشت در سطح شهر ورامین در بین شهروندان توزیع و کشت شد.