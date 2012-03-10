جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به منظور آشنایی بیشتر دانشگاهیان با احکام، اسرار و معارف حج و چگونگی اعزام به عمره، این نشست‌های آموزشی توجیهی برگزار می‌شود.

وی گفت: در این نشست‌ها از اساتید مجرب استفاده خواهد شد و هدف تقویت باورهای دینی افراد عمره‌گذار، بهره‌گیری بیشتر از فضای معنوی حج، نقد و پاسخگویی شبهات وهابیت، آشنایی با تاریخ صدر اسلام و اماکن تاریخی مذهبی است.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، بعد از انجام قرعه کشی عمره و قریب به 2 ماه پیش برنامه‌های آموزشی عمره ویژه دانشگاهیان در دانشگاه‌های کشور برگزار شده که آمار آن به بیش از 60 نشست آموزشی توجیهی می رسد.

وی افزود: در استان تهران از فردا یکشنبه 21 اسفندماه به مدت 2 روز این نشست‌های آموزشی با استفاده از اساتید حوزوی و دانشگاهی همچنین با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی حجه الاسلام - قاضی عسگر، حجه السلام محمدیان و معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم گفت: در هر روز از این نشست، 1500 نفر از دانشجویان متأهل شرکت خواهند کرد.