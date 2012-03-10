درآمدهای مالیاتی امسال استان زنجان 21 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فلاح ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی افزود: مجموع درآمدهای استان زنجان نسبت به مصوب 10 ماهه 117.6 درصد و نسبت به مصوب سال 90، 98 درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متوسط مصوب استانها 104 درصد بود و استان زنجان به لحاظ درصد تحقق درآمدها رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی زنجان گفت: با توجه به اینکه استان زنجان در سال گذشته در وصول درآمدها 64 درصد رشد داشته است نشان از این است که در استان از ظرفیتها استفاده لازم شده است.

فلاح تاکید کرد: رشد درآمدهای استان در 10 ماهه امسال نسبت به سال گذشته، 22 درصد است لذا این عملکرد نسبت به متوسط عملکرد کشور عقب و نسبت به مصوب عملکرد بیشتر از عملکرد کل کشور است.

وی افزود: 11 دستگاه اجرایی کمتر از 100 درصد وصول درآمد داشته اند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی زنجان در ادامه گفت: واگذاری برخی از امور به بخش غیردولتی، ملی شدن درآمدهای استان، غیرارادی بودن وصول برخی از درآمدها، باعث شده که برخی از دستگاههای اجرایی نسبت به وصول درآمد عملکرد خوبی نداشته باشند.

فلاح یادآور شد: در تخصیص اعتبارات 19 دستگاه اجرایی جذب 80 - 100 درصد اعتبارات را داشته اند، 8 دستگاه جذب 40-60 درصدی، 12 دستگاه جذب 60 - 80 درصدی و 14 دستگاه جذب کمتر از 40 درصد داشته اند.

وی گفت: مدیرانی که تا پایان خرداد ماه در تخصیص اعتبارات جذب اعتبار لازم را به خود اختصاص دهند در اولویت توزیع اعتبار هستند.