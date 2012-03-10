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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

ساری میزبان چهارمین همایش نمایشنامه خوانی شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری گفت: چهارمین همایش نمایشنامه خوانی در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سعیدی ساروی ظهر شنبه در جلسه شورای راهبردی تئاتر ساری افزود: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عنایت ویژه ای به هنر نمایشی داشته است.

وی اظهار داشت: چهارمین همایش نمایشنامه خوانی همزمان با شهرستانهای دیگر استان در ساری برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری با اشاره به شروع فعالیت این همایش از ماههای گذشته بیان داشت: در مرحله اول بعد از اعلام فراخوان، تعداد 14 نمایشنامه به این اداره ارسال که پس از بازخوانی توسط شورای نظارت بر نمایش، 10 نمایشنامه مورد تایید قرار گرفت.

سعیدی افزود: از 10 نمایش پذیرفته شده در تاریخ های 15 و 16 اسفند ماه بازبینی صورت گرفته که در نهایت نمایش های چله تابستان، زنی پشت در، سر به ازای سرنیزه، صدای جیغ دختری از بیرون، ننه اوجا در چهارمین همایش نمایشنامه خوانی که 22 و 23 اسفند ماه در سالن سلمان هراتی برگزار می شود،خوانش می شوند.

وی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در دو روز برگزاری برنامه افزود: اختتامیه همایش نمایشنامه خوانی، ساعت 18 سه شنبه 23 اسفند ماه در سالن سلمان هراتی مجتمع فرهنگی و هنری ساری برگزار خواهد شد.
 
  
 
 
 

کد مطلب 1556253

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