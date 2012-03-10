دیوان عدالت ادرای شاخصی برای سلامت دستگاههاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان در سال 90 گفت: دیوان عدالت اداری هم تشخیص سلامت ادارات و هم تشخیص میزان تقید ادارات به خدمت رسانی و تقید به قانون را برعهده دارد.

وی با اعلام خبر افتتاح دومین دفتر دیوان عدالت استانی در گلستان افزود: این نهاد برخواسته از متن نظام است، دیوان عدالت اداری بصورت متمرکز در تهران است و دفاتر استانی جهت تسریع امور افتتاح می شود.

منتظری ادامه داد: دیوان شاخص خوبی برای مدیران ادارات است و آنها باید بدانند که مسئولیت یک امانت است که بر عهده آنها نهاده شده است.

وی اضافه کرد: نباید به این مسئولیتها به عنوان منبع درآمد نگاه کرد بلکه باید این امانت را به خوبی پاسداری کنیم و همه ما باید این مهم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

منتظری تاکید کرد: نباید پست را به صورت طعمه ای نگاه کرد که از آن بهره برداری می کنیم بلکه باید از این امانت که میراث خون شهدا در دنیای زر و زور و تزویر است به دقت مراقبت کرد.

وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران تنها یک مدیر کشوری نیست بلکه یک مسئولیت جهانی است چرا که این نظام در سطح منطقه و در سطوح بین المللی تبدیل به یک الگو شده است.