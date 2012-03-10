تحقق سهمیه اشتغال سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز امکان پذیر نیست

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تحقق سهمیه اشتغال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در مدت زمان تعیین شده امکان پذیر نبود.



وی گفت: 15 آبان ماه سال جاری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز سهمیه سازمان ابلاغ شد که در مدت مدت زمان 5 ماه و نیم تحقق این میزان شغل امکان پذیر نبود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: در حال حاضر در تمام حوزه های مختلف ایجاد شغل صورت گرفته و 212 طرح در بنگاه های زوده نیز معرفی شده است که در 15 آبان ماه سال جاری این طرح ها چهار درصد رشد داشته اند.



مهدوی افزود: 215 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال هفت هزار و 250 نفر نیاز بوده است که در این خصوص 24 طرح انعقاد قرار شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تا کنون بیش از 60 درصد ایجاد شغل کرده است که تا پایان سال این رقم به مرز 70 درصد خواهد رسید.