هتک حرمت قرآن با هدف شکستن ابهت بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم هاشم‌زاده هریسی روز شنبه در جمع خبرنگاران در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 7 کشور در تبریز با اشاره به توهین به قرآن کریم از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان و آل‌خلیفه در بحرین اظهار داشت: توهین به مقدسات و قرآن در بعضی از کشورها از جمله افغانستان و بحرین حساب ‌شده و سازمان ‌یافته است که یکی از زشت ترین حرکتهای استکباری علیه مقدسات ارزشمند ملتهای مسلمان است.

وی با ذکر اینکه این حرکت برخلاف حقوق بشری است که خود غربی‌ها تصویب کرده‌اند، عنوان کرد: آنها خود را از جمله مدافعان حقوق بشر می‌دانند اما مشاهده می‌کنیم که در برابر هتک حرمت قرآن کریم صدایی از این مجامع جهانی به گوش نمی‌رسد.

هاشم‌زاده هریسی با تاکید بر این نکته که سوزاندن قرآن کریم در جهان نسبت به مستکبران نفرت ایجاد کرده است، افزود: این عمل نه تنها در نزد مسلمانان بلکه در میان ملتهای دیگر نیز امری منفور است چرا که عکس‌العمل مردم در برابر این حرکت ضد دینی نشانه‌ای از حساسیت امت اسلام نسبت به این بی‌حرمتی بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمن حقیقت این دین را نشانه رفته است، گفت: وجود دین اسلام به‌عنوان دینی علمی، منطقی، عقلانی، انسانی و حقوق‌ بشری یک نعمت برای همه ملتها است، با این اقدامات دشمن احساسات و عواطف یک امت را جریحه‌دار کرد.

وی بیان کرد: دشمنان از اسلام ضربه‌های فراوان دیده‌اند و احساس می‌کنند منشأ بیداری مسلمانان و به پاخاستن جوانان در کشورهای اسلامی الهام گرفتن از قرآن است، از این رو تلاش می‌کنند تا ابهت قرآن را در نزد ملتها بشکنند و آنگاه بیداری اسلامی را تحت‌الشعاع قرار دهند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه این تفکر دشمنان اشتباه است، عنوان کرد: هتک حرمت قرآن موجب خواهد شد که مسلمانها با آگاهی بیشتری از مقدسات خود دفاع کنند و حرکتهای بیداری اسلامی عمق بیشتری پیدا خواهد کرد و مسلمانها بیشتر از گذشته به ماهیت دشمنان لجوج و سرسخت خود آگاه می‌شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه دشمن تاکنون اقدامات زیادی علیه قرآن کریم داشته است، گفت: اما کوچکترین سودی نداشته‌اند و نتوانسته‌اند افکار ملتها را نسبت به قرآن کریم عوض کنند و از طرف دیگر با این اعمال مظلومیت و حقانیت مسلمانها در جهان بیشتر شده است، انسانهای فرهیخته و عاقل جهان از این استقبال نکردند فقط گروههای تندروی ضد اسلامی از این کار استقبال کرده‌اند.

هاشم‌زاده هریسی افزود: مسلمانها باید با وحدت و اتحاد مقابل این اقدام زشت دشمن ایستادگی کنند و حتی کشورهای اسلامی نیز با وجود رقابتها و حتی برخی دشمنیها باید در دفاع از قرآن کریم متحد شوند، قرآن کریم مسئله مشترک همه کشورهای اسلامی است، اینجا مرز حکومتها باید کنار نهاده شود، یک ‌صدا اعتراض منطقی کنند، از این رو باید با استفاده از منطق قرآن که همراه با خصایص ارزشمند انسانی است در برابر این اقدامات واکنش نشان داد.

وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد که از احساسات درست مسلمانها سوء‌استفاده کند، افزود: اعتراض و حرکت منطقی ما موجب خواهد شد تا حقانیت ما بیشتر از گذشته ثابت شود، دشمن در تلاش است که برخی حرکتهای ضد دینی که به نام مسلمانها و دفاع از قرآن از سوی برخی گروههای افراطی انجام می‌شود را دلیلی برای ضد منطق بودن این دین قرار دهد.

هاشم‌‌‌زاده هریسی با بیان اینکه تلاش برای شناساندن قرآن در این برهه نقشه دشمنان را خنثی می‌کند، اظهار کرد: باید با منطق و استدلال از قرآن دفاع کنیم تا حتی اگر ملتهای دیگر نسبت به قرآن کریم شناخت ندارند، شیفته کلام و محتوای قرآن شوند، اگر شناخت نسبت به قرآن زیاد شود، دیگر کسی جرات نخواهد کرد به ساحت قرآن کریم جسارت کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توهین به قرآن یک درد بزرگ است، گفت: تاکنون کار فکری منسجمی انجام نگرفته است، کارهای عمیق باید مکمل تظاهرات و اعتراضات ملتهای مسلمان باشد تا از تکرار این عمل زشت جلوگیری شود.