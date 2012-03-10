تمهیدات لازم برای تنظیم بازار شب عید در یزد اندیشیده شده است

ناصر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور فعال بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و اصناف در سطح بازار برای کنترل و نظارت کالا و خدمات در ایام پایانی سال خبر داد.

وی افزود: بازرسان این سازمان و اصناف برای کنترل و نظارت کالا و خدمات در ایام پایانی سال با اجرای طرح نظارتی نوروز 1391 در دو مرحله مقدماتی و اجرایی و با اتخاذ تدابیر لازم در زمینه فراهم کردن امکانات رفاهی مسافران و گردشگران نوروزی اقدام کرده اند.

رحیمی عنوان کرد: این نظارت ها شامل نظارت بر عملکرد نمایشگاه های بهاره عرضه کالا در مرکز استان و شهرستان‌ ها، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی حراج قانونی، پیگیری در راه‌ اندازی دستگاه های نانوایی سیار در مراکز تفریحی و پارک ‌های اصلی شهر، برقراری کشیک 20 نانوا در مسیرهای اصلی شهر، نظارت بر توزیع میوه طرح تنظیم بازار، استمرار فعالیت تمام کارخانجات تولیدکننده آرد استان در ایام تعطیلات نوروز و ... است.

وی ادامه داد: بازرسان و کارشناسان سازمان در نظارت ویژه برعملکرد مراکز خرید نوروزی مردم در ایام نوروز روزهای پایانی سال و در بخش خدمات اعم از خدمات مورد نیاز مسافران، قالیشویی ‌ها، هتلها و مهمانپذیرها و خدمات خودرویی، آرایشگاه ها و... حضوری پررنگ تر خواهند داشت.

رحیمی عنوان کرد: این سازمان با اطلاع‌ رسانی و اعلام آخرین درصدهای سود عمده و خرده ‌فروشی مصوب شده، اطلاع‌ رسانی تلفن 124 برای پذیرش نظرات و پیشنهادات مردم، آمادگی خود را در زمینه پاسخگویی سریعتر و رسیدگی ویژه به گزارش های مردم اعلام کرده است.