محمدرضا نورا در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: سه شنبه هفته گذشته، یکی از دانشجویان پسر واحد زابل دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با تدریس یک استاد خانم رشته جغرافیا به کلاس درس وارد شد و این استاد را از پشت با ضربه چاقو مجروح کرد.

وی با بیان اینکه جای خجالت دارد که دانشجویی در محیط امن دانشگاه ضمن حمل چاقو، استاد خود را مجروح کند، گفت: همکاران دانشگاه ضمن اینکه به سرعت این استاد را با اورژانس به بیمارستان منتقل کردند، دانشجوی خاطی نیز توسط حراست دانشگاه در محیط دانشگاه دستگیر و سپس توسط نیروی انتظامی به مراجع انتظامی منتقل شد. اقدامات قانونی این اتفاق توسط دانشگاه سریع پیگیری و از طریق دادستانی شکایتی تنظیم شد.

رئیس واحد زابل دانشگاه آزاد افزود: همچنین جلسه فوق العاده ای در کمیته انضباطی واحد زابل شکل گرفت و با توجه به هتک حرمتی که صورت گرفته بود این دانشجو از دانشگاه اخراج شد و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

به گفته وی، با توجه به اینکه حریم دانشگاه و دانشجویی هتک حرمت شده برای دادستانی دادنامه ای تنظیم شده است.

نورا در ادامه با اشاره به اینکه حال این استاد مجروح بهبود یافته و روز پنجشنبه از بیمارستان مرخص شده است، اعلام کرد که دانشجوی خاطی در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا تحصیل می کرد.

رئیس واحد زابل دانشگاه آزاد اسلامی درباره علت اصلی این اتفاق، گفت: از ترم گذشته این دانشجو با استاد خود بر سر نمره مشکل داشته و ادعا کرده که استاد حق وی را نداده است در حالیکه با ملاحظه اوراق امتحانی این دانشجو حتی متوجه شدیم که این دانشجو حتی بیشتر از حقش نیز نمره گرفته است.