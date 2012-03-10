به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناصری با بیان اینکه در حال حاضر فقط در روزهای پنجشنبه وضعیت ترافیکی شیراز از رادیو اعلام می شود، افزود: بر اساس هماهنگیهای انجام شده، وضعیت ترافیکی در ساعات اوج ترافیک از رادیو اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاع سانی به لحظه و نظارت مستمر بر وضعیت تقاطع های معابر شهر شیراز به صورت منظم در ایام نوروز در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان مرکز کنترل ترافیک و عوامل پلیس راهور به طور منظم و دو شیفت وضعیت تقاطع ها و معابر را زیر نظر گرفته و در صورت وقوع اختلال و یا حادثه ای در کمترین زمان ممکن، هماهنگیهای لازم را برای برطرف کردن آن انجام می دهد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز عنوان کرد: از بیست و نهم ماه جاری گشت اکیپ اجرایی سازمان ترافیک تا پایان تعطیلات نوروز به طور کامل در سطح شهر حضور خواهد داشت تا در صورت بروز اشکال در چراغ های فرماندهی تقاطع ها و منصوبات ترافیکی به سرعت برای رفع آن اقدام شود.

برگزاری همایش نانو تکنولوژی در شیراز

دومین همایش نانو تکنولوژی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس، محمدصادقی مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز و بیش از 800 نفر از پژوهشگران و دانش آموزان سراسر کشور در محل تالار سعدی باشگاه فرهنگیان برگزار شد.

در این همایش که با همکاری پژوهشسرای دکتر حسابی و گروههای آموزشی ناحیه چهار صورت گرفت، بیش از یک هزار 100 مقاله از استانهای فارس، تهران، اصفهان، مشهد و... ارائه شد.

در این مراسم، محمد حسین روزی طلب مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت و ضرورت بحث نانو تکنولوژی در کشور اذعان داشت: هر کدام از کارهای زیبایی که انسانها در عالم هنر، نانو تکنولوژی،ITو... انجام می دهند، نعمتی است از نعمتهای الهی که خداوند انسان را به زیور آن آراسته است.

وی با بیان دیدگاه دانشمندان غربی مبنی بر ایجاد رنسانس علمی در ایران و حرکت کشورهای دیگر به دنبال این تحول عظیم در ایران، تصریح کرد: سربازان این حرکت در حال و آینده دانش آموزان هستند.