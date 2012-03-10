نیکوکار آملی دو دستگاه دیالیز به بیمارستان امام رضا(ع) اهدا کرد

عباس علی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هاشم مقصود نیا خیر بخش سلامت آمل برای خرید دو دستگاه دیالیز پیشرفته 520 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده و آن را به بخش دیالیز این مرکز درمانی اهدا کرد.

وی افزود: با توجه به افزایش تعداد بیماران دیالیزی، این دو دستگاه مشکلات تعدادی از بیمارانی را که در شیفت شب به دلیل بعد مسافت زیاد و از شهرهای اطراف آمل به این مرکز مراجعه می کردند، برطرف خواهد کرد.

سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) آمل تصریح کرد: با توجه به افزایش آمار بیماران دیالیزی از شهرهای همجوار به این مرکز، بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع)آمل به حمایتهای همه جانبه خیران سلامت و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیازمند است.

کمالی یادآورشد: اوایل امسال نیکوکار تهرانی به نیت فرزند مرحوم خود یک دستگاه دیالیز به ارزش 200 میلیون ریال خرید وبه بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) آمل اهدا کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون در بخش دیالیز آمل 24 دستگاه دیالیز فعال بوده و با توجه به تعداد مراجعه بالای بیماران دیالیزی از شهرهای همجوار، ضریب اشغال دستگاه های دیالیزدراین بیمارستان بالا است.

وی تصریح کرد: خیران آملی پارسال و امسال کمک های قابل توجه به این بیمارستان داشتند.