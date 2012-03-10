اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب در سخنانی ایجاد فضای سبز و کاشت درخت و حراست از این نعمات الهی را موجب خشنودی خداوند متعال و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه دانست و بر گسترش آن تاکید کرد.



در ادامه این مراسم به صورت نمادین تعدادی درخت کاشته شد.

برگزاری گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب در کنگاور



حجت الاسلام حمید میرزایی نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی کنگاور در سخنانی به هدف و فلسفه حجاب اشاره کرد و گفت: ازقرآن کریم استفاده می شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب اسلامی، دستیابی به تزکیه نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است.



وی در پایان به مسئله ضرورت حجاب زن پرداخت و گفت: این مسئله در دو سوره از سوره هاى قرآن (سوره احزاب آیه ۵۹ وسوره نور) مطرح شده است. که خداوند متعال خطاب به پیامبر فرمودند: « به بانوان با ایمان بگو چشم های خودرا ازنگاه به اجنبی فروپوشند ودامن خویش را (ازآلودگی) پاک نگه دارند وزینت وجمال خود را جز آنچه که به طور طبیعی نمایان است، از نامحرمان بپوشانند.



برگزاری اولین دوره مسابقه مفاهیم نهج البلاغه در دالاهو



سیروس یاری کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: مسابقه با این هدف که مردم این شهرستان مخصوصا جوانان و نوجوانان با معارف گرانقدر و کتاب شریف نهج البلاغه آشنا شوند و بتوانند در زندگی خود آموزه های این میراث ارزشمند را به کارگیرند برگزار شد.



وی در پایان افزود: گسترش و ترویج ارزش های علوی در جامعه یک آرمان بزرگ است که برای رسیدن به آن باید با استفاده از ظرفیت ها و امکانات در سطح وسیعتری تلاش کنیم و با فراهم ساختن ساز و کارها به این حرکت بسیار مهم ادامه دهیم.

برگزاری گفتمان دینی کارگاهی ارزشهای دینی درخانواده در اسلام آباغرب

حجت الاسلام‌ ماشاء الله گودرزی ریاست عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی اسلام آبادغرب و کارشناس برنامه در خصوص موضوع گفتمان سخنانی مبسوطی بیان و به اعتبار کرامت ذاتی انسان اشاره کرد و افزود: اعتبار کرامت ذاتی انسان به ارزش، هنجار و باور انسان به هنجارها و به خودش ارتباط دارد و از آن مایه می‌گیرد و همچنین بعضی از خواسته هایش باید از جامعه بدست آورد.

کارشناس برنامه تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند تربیت باید هماهنگ با سن اولاد صورت گیرد، یعنى با رفتار شایسته و احترام گذاشتن به شخصیت وجودی اش، ارزش های دینی را به او تلقین کرد.

وی افزود: فرزندانى که دوران کودکى را درخانواده دینی سپرى کرده اند و روحیات آنها به شکل زیبا و مناسبى شکل گرفته است، وقتى به سن رشد و درک مى رسد و در مقابل افکار و شهوات گوناگون قرار گرفته خود را مجهز به نور ایمان می کنند و برای در امان ماندن از طریق آشنایی با قرآن در مقابل فساد و فحشا واکسینه شده و گرفتار انحرافات و امراض سخت اخلاقى نمى شوند.

حضور حداکثری مردم در انتخابات نشانه شعور سیاسی آنان است

حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب گفت: ملت ایران در پاسخ به ندای ولی امر خویش حضور قاطعشان را در تمامی صحنه ها و به ویژه در انتخابات اخیر به رخ جهانیان کشید و اثبات کرد که این مردم همیشه گوش به فرمان مقتدای زمانشان چشم به افقهای تعالی و سعادت و سربلندی دوخته است و این حرکت اثر همان جمله تاریخی حضرت امام(ره) است که فرمودند:"پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد"



برگزاری گفتمان آموزشی بهداشت خانواده درگیلانغرب

شاهمرادی کارشناس بهداشت خانواده از شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب در سخنانی سلامت اشخاص در خانواده را مقدمه سلامت جامعه بر شمرد و گفت: سلامت دارای اقسامی است که از مهمترین آنها میتوان به سلامت روانی اشاره کرد که باید با راهکارهای مناسب سلامت خانواده ها و در نهایت سلامت کل جامعه را فراهم کرد.

حضور90درصدی مردم سنقروکلیایی درانتخابات تحسین برانگیز بود



حجت الاسلام محرمعلی چراغی رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقر و کلیایی و عضو هیات نظارت بر انتخابات شهرستان سنقرو کلیایی گفت: در شریط نامساعد هوا و بارش برف که منجر به مسدود شدن راههای روستاها در مناطق کوهستانی شد حضور قریب به 90درصد واجدین شرایط در پای صندوق‌های رای افتخار بزرگی است که مردم حماسه ساز سنقر و کلیایی رقم زدند.

چراغی به شعور بالای سیاسی و درک درست مردم از جریانات سیاسی اشاره کرد و گفت: کسانی که با تهدید و تحریم انتخابات خواستند تحریم نفتی دشمنان این ملت را به ثمر بنشانند بازنده این عرصه شدند و مردم با انتخاب نمایندگان اصلح مشت محکمی به دهان دشمنان خارجی و مزدوران داخلی شان زدند.



برگزاری آزمون پایانی دوره تربیت معلم روخوانی قرآن کریم در روانسر

سیف الله رنجبر کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی روانسر گفت : دومین دوره آموزشی تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در روانسر از آذر ماه سال جاری با حضور اساتید و متعلمین آغاز و پس از گذراندن 132 ساعت دوره آموزشی آزمون پایان به صورت کتبی و شفاهی در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.



وی افزود : قبول شدگان در این آزمون ها گواهی پایان دوره آموزش تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن کریم دریافت و می توانند دوره های روخوانی و روان خوانی قرآن کریم را تدریس کنند.

لازم به ذکر است اولین دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در سال 1386 در روانسر برگزار شد .



برگزاری گفتمان کارگاهی تحکیم بنیان خانواده در روانسر

حجت الاسلام رهبر محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی روانسر و کارشناس برنامه گفت : پیوند زناشویی، امرى غریزى و از نیازهاى اولیه و اساسى‌ انسان است و نیازى به آموزش خاص ندارد. اما تداوم این پیوند و داشتن روابط صحیح که به پایدارى خانواده منجر مى‌شود.



وی افزود: در یک نگاه کلى به قرآن کریم مى‌توان فهمید که تمام احکام و دستورات اسلام به نوعى ناظر بر صیانت از خانواده است بخشى از آن براى تزکیه و تطهیر فرد و بخشى پیرامون اصلاح جامعه و حفظ سلامت آن وضع شده است.



کارشناس برنامه در پایان افزود: مهمترین عوامل تحکیم بنیان خانواده ایمان و فضیلت گرایی، عشق و محبت، شناخت نقش ها و وظایف خانوادگی، وجود همکاری و تفاهم بین اعضا، عدالت، اخلاق نیکو، مدیریت صحیح و رعایت ادب و احترام، اعتماد و نیز وفاداری اعضای خانواده به یکدیگر است.



تجلیل از فرزندان ممتاز روحانیون و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین

حجت الاسلام علی ملکی امام جمعه قصرشیرین ، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری مراسم تجلیل از فرزندان ممتاز، از آنان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی نام برد و افزود: امروز مفتخریم که به تجلیل از نوجوانان و جوانانی می پردازیم که بهترین رتبه ها را کسب کردند و باعث افتخار و سربلندی ما شدند.

درادامه حجت الاسلام محمد محمودی در سخنانی به تاثیر این فعالیت ها و ایجاد انگیزه در جوانان و دانش آموزان پرداخت و گفت: نباید به این موفقیت ها قانع بود و هنوز مسیرهایی طولانی باقی است که باید این مسیر طولانی را موفق تر از دیروز و امروز پیمود تا فردا هم برای خود و خانواده ها مایه افتخار باشیم و هم به جامعه اسلامی ابران خدمت شایسته ای کنیم.

وی در پایان به نظم اشاره کرد و افزود: باید نظم دقیق در دستور کار باشد با این کار از پیروزی اطمینان حاصل می شود و انسانهای موفق قطعا بعد از ایمان و اتکاء به قدرت الهی نظم دقیق را در زندگی خود به کار می برند.