طرح "شادی همه‌ کودکان" در مهدهای خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از تنوع و سنگینی وظایف بهزیستی و متناسب نبودن امکانات و اعتبارات این سازمان با وظایف، انتقاد کرد.
پرویز زارعی در نشست شورای سیاستگذاری دفترکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در مشهد اظهارکرد: در دو دهه گذشته 50 وظیفه به وظایف بهزیستی اضافه شده که انجام هر یک از آنها دستگاه جداگانه و امکانات مجزایی را میطلبد.
وی افزود: این در شرایطی است که امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات این دستگاه، نه تنها با رشد وظایف جدید منطبق نشده بلکه به تبع وضعیت عمومی، نیروی انسانی این سازمان نیز تعدیل و کاهش یافته است.
وی بیان کرد: بهزیستی در حال حاضر تنوعی از فعالیتهای حساس، هزینه بر و کاربر را انجام میدهد که باید امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی متناسب با هر یک از این فعالیتها بازتعریف شود.
تشکیل شورای سیاستگذاری و برنامهریزی کودکان و نوجوانان بهزیستی
مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز در این نشست از تشکیل شورای سیاستگذاری و برنامهریزی کودکان و نوجوانان بهزیستی خبر داد.
حمیدرضا الوند در نشست شورای سیاستگذاری دفترکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در مشهد گفت: این شورا با نگاه به قوانین، زمینههای عرفی و ساختارهای اجتماعی، و با در نظر گرفتن اهداف سازمان بهزیستی و تنوع جامعه هدف در بخش کودکان و نوجوانان، برنامهها و طرحهایی را به سازمان بهزیستی پیشنهاد و راهکارهایی را برای رسیدن به اهداف تعیین شده، ارائه میدهد.
وی گفت: نشست مشهد با حضور معاونین اجتماعی پنج استان کشور، سه مسئول سازمان بهزیستی و دو مدیر کل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به منظور تدوین و تصویب شیوهنامه فعالیت این شورا برگزار شده است.
وی با اشاره به برنامههای بهزیستی برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش این سازمان در سال 91 گفت: توسعه مهدها با نگرش و رویکرد مراقبتی و پرورشی با تکیه بر معارف دینی، کوشش برای توانمندسازی فکری و اجتماعی کودکان، توسعه حمایت بیمهای از کانونها و مراکز پرورش کودکان و بهبود تغذیه کودکان بهویژه در روستاها از اهم برنامههای این دفتر برای سال آینده است.
طرح "شادی همه کودکان" در خراسان رضوی اجرا می شود
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از برنامههای جدید این نهاد برای کودکان و نوجوانان در سال آینده خبر داد و گفت: طرح شادی همه کودکان، یک برنامه پیشنهادی خراسان رضوی است که به صورت پایلوت در مهدهای کودک استان در حال اجراست.
تهمینه شکیب در نشست شورای سیاستگذاری دفترکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در مشهد اظهارکرد: در این طرح، نشاط و شادی همه کودکان استان از طریق افزایش ارتباط خانوادهها و فرزندان شان با کودکان مهدها و تعمیم برنامههای فرهنگی و اجتماعی به سطوح مختلف جامعه مد نظر قرار میگیرد.
وی در زمینه افزایش تعاملات اجتماعی خانههای فرزندان بهزیستی با سایر اقشار گفت: یکی دیگر از پیشنهادهای ما، گشودن درب مراکز به روی سایر کودکان و نوجوانان و افزایش ارتباطات اجتماعی در این مراکز است.
وی همچنین از توانمندسازی کودکان و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی استان متبوعش به عنوان یک برنامه اجرایی این استان یاد کرد و گفت: کودکان و نوجوانان بیسرپرست یا بدسرپرست که به بهزیستی واگذار میشوند در حقیقت فرزندان ولیفقیه هستند و بهزیستی، امانتدار ولی فقیه است.
تدوین طرح مهارت آموزی و کارآفرینی مددجویان در سال آینده
مدیر کل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تدوین طرح مهارت آموزی و کارآفرینی مددجویان در سال آینده خبر داد.
پرویز زارعی در تشریح جزئیات این برنامه گفت: آماده سازی شغلی، رغبتسنجی، مهارتآموزی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای اعضای جامعه هدف بهزیستی، با مشارکت بخش تخصصی غیردولتی که در حال حاضر وجود دارند و با دستگاههای حمایتی مرتبط هستند انجام میشود.
وی با بیان اینکه طرح مهارت آموزی و کارآفرینی توسط گروه توانمندسازی این دفتر تدوین شده گفت: این طرح در سال 91 به صورت آزمایشی در دو استان البرز و تهران به اجرا درمیآید و پس از ارزیابی نقاط ضعف و قوت و اصلاحات لازم، در سایر استانها نیز اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به اشتغال و توانمندسازی فراگیر و پایدار مددجویان به چشم یک راهبرد مینگرد.
وی از طراحی برنامه دیگری در گروه سیاستهای جبرانی این دفتر خبر داد و گفت: در برنامهای که در پی نشستهای تخصصی و کارشناسی متعدد طراحی شده، سازمان بهزیستی، از تمام دستگاههای تولیدکننده یا افزاینده معلولیت، مطالبه خسارت میکند و وجوه دریافتی را در جهت بهبود زیرساختها و بالابردن کیفیت خدمات به معلولین و سایر زمینههای مرتبط با زندگی این دسته از مددجویان هزینه خواهد کرد.
وی از تدوین لایحهای در این زمینه خبر داد که در حال رفتن به دولت است و پس از تصویب دولت برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
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