85 تا 90 درصد بافت بیمارستانهای تهران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران تدوین نقشه تحول نظام سلامت با اشاره به جلسات مکرر با بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز دارو گفت: در حال حاضر از نظر ارز دارویی مشکلی نداریم و ارز با همان قیمت قبلی تهیه می‌شود.

وی گفت: اکنون انبارهای دارویی کشور از دارو انباشته هستند و مشکل کمبود دارویی نداریم. از شرکتهایی دارویی می خواهیم که در تامین ارز مورد نیاز با همین نوبت گذاریهای فعلی ورود کنند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: به هیچ وجه نباید قیمت دارو افزایش یابد. اگر مردم افزایش قیمتی در داروها مشاهده کردند، می‌توانند مراتب را با سامانه غذا و دارو و روابط عمومی وزارت بهداشت در میان گذارند. قیمتهای دارویی سالانه یک بار بر اساس تعرفه‌ها افزایش می‌یابد. در مجموع اکنون بازار دارویی کشور کاملا آرام است.

دستجردی در پاسخ سئوالی درباره اسکان همراهان بیماران شهرستانی در مراکز درمانی نیز گفت: از پنج سال گذشته حدود 18 هزار تخت بیمارستانی در شهرهای غیر از تهران به بهره‌برداری رسیده است. در حال حاضر حدود 35 هزار تخت نیز در حال ساخت و 40 هزار تخت نیز در حال برنامه‌ریزی و مطالعه است. این افزایش تختها به این منظور است که بیماران از شهرستانها به تهران مراجعه نکنند.

وی با اعلام اینکه 85 تا 90 درصد بافتهای بیمارستانی تهران فرسوده است، افزود: با پیگیریهای انجام شده، تعدادی از بیمارستانهای تهران مجوز جایگزین دریافت کرده‌اند که در طرحهای جایگزین آنها مکانهایی برای پذیرایی از همراهان بیماران شهرستانی در نظر گرفته شده است. اما در بیمارستانهای فعلی با توجه به بافت فرسوده بیمارستانها، امکان اسکان همراهان بیماران شهرستانی وجود ندارد.

وزیر بهداشت همچنین از ساخت دوهزار و 350 خانه بهداشت در کشور از سال گذشته تا کنون خبر داد و گفت: برخی از این خانه‌های بهداشت به بهره‌برداری رسیده‌اند و برخی نیز در انتظار تامین نیروی انسانی است. در مجموع همزمان با هفته سلامت در سال 91 اعلام رسمی جشن تکمیل شبکه‌های بهداشتی درمانی روستایی را خواهیم داشت.

دستجردی همچنین از ساخت، تجهیز و تامین نیروی انسانی پلی کلینیک ویژه خبرنگاران خبر داد و گفت: این پلی کلینیک آماده بهره‌برداری است و چکاپ‌های رایگان هر 6 ماه یک بار برای خبرنگاران انجام می‌شود. پزشکان متخصص و فوق تخصص نیز صبح، بعدازظهر و شب در این پلی کلینیک مستقر هستند و خبرنگاران می‌توانند برای دریافت خدمت مراجعه کنند. پلی کلینیک دندانپزشکی تخصصی خبرنگاران نیز به زودی آماده می‌شود.