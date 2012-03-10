کاراته کاهای مازنی در رقابتهای قهرمانی مردان درخشیدند

علی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ در این رقابتها که با حضور 30 تیم از استانهای مختلف کشور برگزار شد، مجید محمودی "در وزن بالای 90 کیلوگرم به مدال طلا رسید، ‌محسن توکلی‌در وزن کمتر از 90 کیلوگرم و سعید صادقی دیگر ورزشکار مازندرانی حاضر در این رقابتها ، در وزن کمتر از 60 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفتند.

وی بیان داشت: با تلاش های صورت گرفته برای فراهم کردن زیر ساخت های مناسب انجام این رشته، در آینده شاهد کسب موفقیت های بیشتر کاراته کاران مازندران در رقابت های معتبر خواهیم بود.

رئیس هیئت کاراته مازندران اظهار داشت: درخشش کاراته کاران مازندرانی در رقابت های قهرمانی کشور، نتیجه برنامه ریزی چندین ساله هیئت کاراته برای رشد استعدادهای علاقه مند به این رشته است که این روند با هدف کسب مدال های معتبر دیگر ادامه خواهد یافت.

سلطانی افزود: رشته ورزشی کاراته در مازندران به دلیل علاقه مندی فراوان جوانان استان، فراگیر و گسترده بوده و با توجه به وجود استعدادهای زیاد در شهرهای مختلف، باید تلاش کنیم زیرساخت های لازم را در این شهرها ایجاد کنیم.