تظاهرات افغانی ها علیه نیروهای خارجی/ طالبان یک مدرسه را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های افغانستان از تظاهرات افغانی ها مقابل ساختمان فرمانداری منطقه "تگاب" در ولایت کاپیسا در شرق افغانستان خبر دادند.

شب گذشته نظامیان خارجی به یک منزل مسکونی در منطقه تگاب حمله کرده که بر اثر آن 3 کودک کشته و 3 فرد دیگر زخمی شدند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای ضد غربی خواستار توقف عملیات های شبانه نیروهای خارجی و محاکمه عاملین کشتار غیرنظامیان شدند.

سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن توسط نظامیان ایالات متحده در پایگاه نظامی بگرام و ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های محلی افغانستان و غربی تبدیل شده است.

با وجود عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، افغانی ها همچنان در سراسر این کشور تظاهرات می کنند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در ننگرهار، لغمان، هلمند، خوست، وردک و پکتیا دو عضو طالبان کشته و27 فرد دیگر بازداشت شدند.

در این بیانیه به تلفات نیروهای امنیتی اشاره نشده است. این بیانیه درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

همچنین طالبان یک مدرسه را در ولایت بادقیس در 555 کیلومتری شمال غرب شهر کابل به آتش کشید.