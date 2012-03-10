کار کردن برای جشنواره کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شیخ محمدی مدیر رادیو ایران در جمع مدیران و برنامه‌سازان این شبکه با اعلام این خبر گفت: از زحمات همه کسانی که برای رادیو ایران خوب کار می کنند و در جشنواره ها افتخار می‌آفرینند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌سازان باید رقبای دیگر خود را بشناسند، ادامه داد: وقتی کسی در جشنواره مقام بدست می آورد انتظار بیشتری از او می شود.

مدیر رادیو ایران تصریح کرد: معتقدم تنها برای جشنواره کار کردن کفایت نمی‌کند. همه برنامه‌هایی که از آنتن پخش می‌شود، باید با کیفیت و خوب تهیه شود تا رضایت مخاطبان را به همراه داشته باشد.

شیخ محمدی اظهار امیدواری کرد که با این گونه تشویق‌ها انگیزه‌های همکاران برای همکاری بهتر با رسانه چندین برابر شود.

در ادامه شیخ محمدی مدیر رادیو ایران از برنامه سازانی که اخیرا مقام کسب کرده بودند تقدیر کرد.

سمانه حیدرزاده به خاطر احراز رتبه برتر در جشنواره برنامه های مستند گزارش رادیو تهران با اثر رادیویی " در همین حوالی" در بخش گزارشگری

گلریز وکیلی به خاطر احراز رتبه برتر در جشنواره برنامه های مستند گزارشی رادیو تهران با اثر رادیویی " در همین حوالی " در بخش تهیه‌کنندگی

سعیده سلطانی به خاطر احراز رتبه برتر در جشنواره ویژه برنامه های دهه فجر حوزه صدا در بخش گویندگی با اثر رادیویی "صبح انقلاب"

امیر نوری به خاطر احراز رتبه برتر در جشنواره ویژه برنامه های مشاعره حوزه صدا در بخش گویندگی با اثر " در جستجوی سیمرغ"

سمیه رحیمی به خاطر احراز رتبه برتر در جشنواره ویژه برنامه های فیلم فجر در حوزه صدا در بخش گزارشگری با اثر "نقش اول"

زهرا فقیه میرزایی به خاطر احراز رتبه برتر در تولیدات رادیویی حوزه صدا به مناسبت ماه محرم در بخش سردبیری برنامه "فرهنگ مردم"

ناهید گودرزی به خاطر احراز رتبه برتر در تولیدات رادیویی حوزه صدا به مناسبت ماه محرم در بخش تهیه کنندگی برنامه "فرهنگ مردم"

حسن بنایی به خاطر برنامه" از ماه من تا ماه گردون"

علی اصغر نادر پور به خاطر برنامه "صدای روستا"

بهزاد محمودزاده به خاطر احراز رتبه در اولین جشنواره اقتصاد با برنامه "نگاه روز"

احمدرضا صدر به خاطر احراز رتبه در اولین جشنواره اقتصاد با برنامه "نگاه روز"