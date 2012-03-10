اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: طرح پورتال ملی مساجد کشور با هدف پیوستن به شبکه ملی مساجد کشور، ایجاد جایگاه اطلاع رسانی برای مساجد، امکان شرکت در جشنواره‌های ملی مساجد برتر و امکان استفاده از نرم افزارهای کاربردی رایگان برای مساجد راه اندازی شده است.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: سامان بخشیدن به فعالیتهای مساجد، مشارکت دادن مساجد کشور در یک پورتال و استفاده از امکانات روز برای آشنا شدن با بیوگرافی، ساختار و فعالیتهای مساجد مختلف کشور از آثار اجرای این طرح است.

الهیان آشنا شدن با فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مساجد کشور و استفاده از تجارب یکدیگر را از دیگر آثار عضویت در این طرح برشمرد و از هیئت امنا و مسؤلان امور فرهنگی مساجد بروجن خواست برای رونق دادن به مساجد به طرح پورتال ملی مساجد بپیوندند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: پوستر این طرح ملی در مساجد و ادارات بروجن توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 80 مسجد در بروجن وجود دارد، بیان داشت:30 مسجد بروجن به طرح پورتال ملی مساجد تا کنون پیوستند.

آموزش در مدارس باید با کیفیت انجام شود



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: آموزش با کیفیت در مدارس صدارای این شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی شناسایی مشکلات فرهنگی و ‌آموزشی دبیرستان و تلاش برای رفع این مشکلات در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های این آموزشگاهها را ضروری دانست.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: دبیران باید برای افزایش میزان معلومات دانش‌آموزان تلاش کنند و کیفیت را در آموزش مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: دانش آموزان مدارس صدرا باید در علم، اخلاق و معنویت سرآمد باشند.

رشد علمی دانش‌آموز نیازمند افزایش امکانات است

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن، فضای نامناسب و کمبود امکانات را از مهمترین مشکلات مدرسه دخترانه صدارا برشمرد و اظهار داشت: رشد علمی دانش آموزان هدف اصلی این آموزشگاه است.

فرشته محمدیان افزود: رشد علمی دانش‌آموز نیازمند افزایش امکانات است.

وی از مسئولان تبلیغات اسلامی خواست با اختصاص بودجه بیشتر دبیرستان را در ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش‌آموزان یاری کند.

200 حلقه نرم افزار مذهبی و فرهنگی در بروجن توزیع شد

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 200 حلقه نرم افزار مذهبی و فرهنگی نیز در بروجن توزیع شد.

حجت الاسلام مجید الهیان گفت: این لوح های فشرده با هدف آموزش قران و مفاهیم قرآنی دربین کاربران رایانه توزیع شد.

وی افزود: امسال هزار جلد قرآن به مراکز فرهنگی و قرآنی بروجن اهدا شد.

وی بیان داشت: قرآن‌ها به کتابخانه های شبستان، کانونهای فرهنگی، هیئت‌ها و مؤسسات قرآنی شهرستان بروجن اهدا شد.

محفل قرآن در فارسان برگزار شد

محفل قرآن با شهدا در حسینیه شهید بختیاری جونقان فارسان برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان از برگزاری محفل قرآنی در جونقان فارسان خبر داد و بیان داشت: این محفل قرانی با حضور مردم شهر جونقان برگزار شد.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی بیان داشت: در این محفل قرانی بیش از 30 نفر شرکت کردند.

وی تصریح کرد: تلاوت قران در این محفل توسط قاریان برجسته شهرستان فارسان انجام شد.