17 هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه برای کشت گلرنگ اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایران یفام پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز کشت آبی گلرنگ در استان، فاز جدید و گام موثر و نویدبخشی در زراعت استان و در نهایت در تولید محصولات دانههای روغنی کشور آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سواحل و اراضی حاشیه دریاچه ارومیه در محدوده آذربایجان شرقی برای کشت بهاره گلرنگ در آذربایجانشرقی آماده میشود، گفت: مقاومت بالا به شوری و پایین بودن نیاز آبی از عوامل انتخاب گیاه روغنی گلرنگ برای کشت در حاشیه دریاچه ارومیه است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه در نخستین مرحله 17 هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه برای کشت گلرنگ در نظر گرفته شده است، ادامه داد: شهرستانهای تبریز، اسکو، شبستر، عجبشیر، آذرشهر، بناب و ملکان در سال آینده با کشت بهاره گلرنگ از تولیدکنندگان این گیاه روغنی محسوب خواهند شد.
ایرانی فام با بیان اینکه در حال حاضر گلرنگ در 300 هکتار از مناطق دیم آذربایجان شرقی عملکردی حدود 800 کیلوگرم در هکتار با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی استان دارد، گفت: دانه گلرنگ دارای 25 تا 45 درصد روغن، 12 تا 24 درصد پروتئین و 35 تا 60 درصد پوسته است.
وی با اشاره به اینکه روغن گلرنگ در طباخی، تهیه صابون، رنگ، ورنی و مواد پوشاننده مشابه مصرف میشود، ادامه داد: کنجاله گلرنگ حدود 23درصد پروتئین و 35 درصد فیبر دارد و به عنوان نیمه مکمل پروتئین در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه کشت گلرنگ در مناطق سرد فقط به صورت کشت بهاره است، اظهار داشت: آذربایجانشرقی با دارا بودن حدود 350 هزار هکتار کشت گندم دیم یکی از کانونهای تولید گندم در کشور است که روش کاشت مرسوم در اکثر مزارع به صورت گندم ـ آیش بوده که با کشت گلرنگ در تناوب با گندم علاوه بر اینکه از آیش زمین ممانعت شده، موجب کسب درآمد بیشتری برای کشاورزان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان گندمکار معمولاً بعد از برداشت گندم هیچگونه عملیات زراعی بر روی مزارع انجام نمیدهند، ادامه داد: در صورتی که با کشت گلرنگ ضمن اجرای عملیات زراعی با توجه به خصوصیات زراعی گلرنگ این امر موجب افزایش تولید گندم در واحد سطح بعد از زراعت گلرنگ خواهد بود.
ایرانی فام با بیان اینکه نظر به محدودیت زمانی در اجرای برنامه کشت در کشت بهاره، در صورت نتیجهبخش بودن کشت انتظاری که در زمان کاملا مناسب و فراغت کشاورزان انجام میگیرد، کشت خفته و انتظاری بهعنوان یک روش جدید معرفی شده است، افزود: در صورت کشت گلرنگ، فاز جدید و گام موثر و نویدبخشی در زراعت استان و در نهایت در تولید محصولات دانههای روغنی کشور آغاز خواهد شد.
وی، علت افزایش کشت گلرنگ در استان را خشکسالی سالهای اخیر و شوری زمینهای کشاورزی عنوان کرد و گفت: گلرنگ از جمله محصولاتی است که آب کمی مصرف میکند و متحمل به شوری خاک است.
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