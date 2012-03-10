پرونده های ارجاعی به دیوان عدالت 15 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ظهر شنبه در مراسم افتتاح دومین دفتر دیوان عدالت اداری در گرگان اظهار داشت: آماری که تا نیمه اسفند داشتیم موید این بود که اگرچه تمامی شکایتها پذیرفته نمی شود اما حدود 55 درصد شکایتها پذیرفته می شود که عمدتا مربوط به دستگاههایی است که بیشتر با مردم سر و کار دارند.

وی گفت: بار دیوان عدالت اداری بسیار سنگین است و فشار سنگینی به لحاظ تعداد پرونده روی دیوان است وعمده پرونده های ارجاعی به دیوان نیز مربوط به استخدام، بیمه و مسائل کارگری است.

منتظری ادامه داد: ارتقای سطح خدمات رایانه ای در دیوان از دیگر خدماتی است که در راستای قانون در حال انجام است و در صورت ابلاغ قانون جدید دیوان که هم اکنون در دستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بزودی ابلاغ می شود، احکام دیوان عدالت اداری به حکم قانون از طریق ایمیل و تلفن همراه نیز ابلاغ می شود که قانون ظرف یکی دو ماه آینده ابلاغ می شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری مقرر شد بر طبق برنامه پنجم در تمامی استانها دیوان عدالت اداری راه اندازی شود تا با افتتاح این دفاتر موجبات تسهیلات مردم به آنچه در حوزه وظایف دیوان عدالت اداری است فراهم شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: فلسفه وجودی دیوان برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از تصمیمات دیوان عدالت دولتی است و چون این دیوان در تهران مستقر است و دسترسی مردم به این نهاد سخت است در مراکز استانها این دیوان راه اندازی می شود.

منتظری از افتتاح دفتر سوم دیوان در یزد در هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: ما سیستم اینترنتی را نوعی آماده سازی کرده ایم و مردم بدون مراجعه به تهران می توانند تمام خدمات دیوان را داشته باشند.