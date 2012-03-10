سیمای مسیح را در وجود امام و رهبری می بینیم

به گزارش خبرنگار مهر، گریگور چیفتچیان، رئیس شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان روز شنبه در دیدار با حجت الاسلام حسینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی احترام خاصی نسبت به اقلیتهای مذهبی و دینی قائل است که چنین فضایی در دیگر کشورها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تبلیغات منفی علیه نظام اسلامی ایران کور و بی فایده است، خاطر نشان کرد: جامعه ارامنه و مسیحی ایران همپای ملت ایران در صحنه های مختلف انقلاب حضور داشته اند چنانکه ما نیز شهدایی در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده ایم.

چیفتچیان با اشاره به اینکه عنایت جمهوری اسلامی ایران بر ادیان غیر مسلمان ستودنی است، گفت: این نظام در عمل ثابت کرده که احترام مضاعفی نسبت به پیروان ادیان ابراهیمی در کشور قائل است.

وی تاکید کرد: عنایتی که حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای، این دو شخصیت جهان اسلام بر ادیان ابراهیمی داشتند ما در هیچ جای دنیا سراغ نداشته و نداریم و سیمای مسیح را در وجود آنها می بینیم.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان در پایان خواستار حل مشکلات موقوفات ارامنه با سایر نهادها شد و افزود: احکام وقف در اسلام جزو عالی ترین موازین شرعی است که قطعا این اداره کل نسبت به رفع موانع و مشکلات موجود ارامنه اقدامات مؤثری انجام خواهد داد.

همچنین حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی، مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی در سخنانی با تقدیر از توجه ویژه خلیفه ارامنه نسبت به اسلام و رهبر معظم انقلاب اسلامی به تشریح دیدگاهها و موازین شرعی مساله وقف از دیدگاه مبانی اسلامی پرداخت.

وی با بیان اینکه احیای سنت حسنه وقف مایه رشد و تعالی جامعه خواهد بود، افزود: وقف حضور دائمی در سفره نعمت و رحمت الهی است، این سنت حسنه به عنوان صدقه جاریه از جایگاه ارزنده ای میان مسلمانان برخوردار است