ساختار تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در وزارت بهداشت برگزار شد و منصور رنجبر - رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام این خبر افزود: این ساختار بر مبنای رتبه، وسعت فعالیتها و ظرفیتهای آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، غذا و دارویی و توسعه مدیریت به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی و اختیارات قانونی هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس نمودار پیوست تصویب شد.

رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به برخی از مصوبات جلسه هیات امنا افزود: موافقت این هیات با پرداخت حق جذب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دیگر مصوبات این جلسه بود.

رنجبر تصویب آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و افزود: به استناد مواد قانونی برنامه پنجم و اختیارات قانونی هیاتهای امنا، آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه تصویب شد و از تاریخ اول فروردین 91 قابل اجرا است.

وی اظهار داشت: همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم و اختیارات قانونی هیاتهای امنا، آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه/ دانشکده /موسسه تصویب شد و از اول فروردین سال 91 قابل اجرا است.

رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تصویب دستورالعمل اجرایی اداره بیمارستانها بصورت هیات امنایی، موافقت برای پرداخت حق مسکن و طرح نظام نوین بیمارستانی به کارکنان قراردادی تبصره 4 از دیگر مصوبات این جلسه بود.

قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در سال 76 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و اعضاء هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی مازندران را نیز دکتر محمد مهدی ناصحی - رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء، مهندس علی اکبر طاهایی استاندار مازندران و عضو هیات امنا، دکتر عبدالله بهرامی، دکتر فرهنگ بابامحمودی، دکتر سید عبدالله مدنی، دکتر انوشیروان محسنی بندپی عضو هیات امناء، دکتر سید شمس الدین حسینی و دکتر قاسمعلی خراسانی را تشکیل می دهند.