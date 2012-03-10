29 هزار فرضت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی صبح شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، میزان اشتغال تعهد شده امسال در استان را 24 هزار و 497 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: تاکنون 29 هزار و 622 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان اشتغال تعهد شده در بخش مسکن استان در سال جاری 10 هزار نفر بوده است، افزود: براساس آخرین گزارشات از سامانه رصد تعداد 14 هزار و 497 فرصت شغلی در این بخش در استان ایجاد شده است.

معرفی 90 درصد متقاضیان مشاغل خانگی به بانکها

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی ار معرفی 90 درصد متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی به بانک های عامل این استان طی سال جاری خبر داد.

امینی ادامه داد: در این راستا تاکنون به دو هزار و 800 متقاضی تسهیلات مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی تامین وثیقه را مشکل متقاضیان مشاغل خانگی دانست و افزود: یکی از مشکلات اصلی متقاضیان مشاغل خانگی تامین وثیقه مورد نیاز بانک‌ های عامل استان بوده و بانک ها نیز بدون ضامن مجاز به پرداخت تسهیلات به متاقضیان نیستند.

مدیر پست بانک خراسان جنوبی نیز در این کارگروه تعداد معرفی شدگان به این مجموعه را 372 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 100 نفر تسهیلات دریافت کردند.

آرش شهرکی کیا با بیان اینکه 272 فقره پرونده در حال انتظار برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی است، افزود: در سال جاری مبلغ هشت میلیارد ریال به عنوان تسهیلات به پست بانک ابلاغ شده که تاکنون شش میلیارد و 300 میلیون ریال باقی مانده است.

مدیر پست بانک خراسان جنوبی نداشتن ضامن را از مشکلات اصلی عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان دانست و بیان کرد: برای رفع مشکل موجود باید در راستای اخذ ضامن تدابیری اندیشیده شود.

مدیر امور شعب بانک مسکن خراسان جنوبی نیز در این جلسه از معرفی 334 نفر برای دریافت مشاغل خانگی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 190 مورد تسهیلات به مبلغ پنج میلیارد ریال پرداخت شده است.

مالک سعید تعداد معرفی شدگان خود اشتغالی به این بانک را 96 نفر برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 49 مورد با سه میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.