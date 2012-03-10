600مکان گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدیپور ظهر شنبه در نشست ستاد استقبال از مهمانان نوروزی استان، افزود: این استان در زمینه گردشگری جایگاه ویژهای در کشور دارد به طوری که در سال گذشته در زمینه سفرهای نوروزی جزء استانهای برتر کشور بود.
وی بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد با طبیعت چهار فصل و زیبا و دو اقیلم کاملا سردسیری و گرمسیری زمینه لازم را برای تبدیل مقصد گردشگری ماندگار و پایدار دارد.
امیدی پور افزود: باید چهره واقعی استان با همه زیباییها و توانمندیها آن به همراه ارزشهای معنوی، فرهنگی و تاریخی مردم معرفی شود.
گردشگری جزء چهار محور اصلی توسعه استان است
وی اظهار داشت: گردشگری جزء چهار محور اصلی توسعه استان است و براین اساس بستر سازی برای اجرا و تکمیل طرحهای گردشگری در استان فراهم می شود.
وی تصریح کرد: رسانههای جمعی با معرفی ظرفیت های بالای گردشگری استان، اصلیترین نقش را در توسعه صنعت توریسم دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در این راستا میتوان زمینه معرفی توانمندیهای دیگر استان را در همه بخشها برای جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال پایدار فراهم آورد.
وی یادآور شد: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، ایجاد و احداث مجتمعهای تفریحی، هتلها، مهمانسراها و کمپینگها از برنامه های مسئولین برای توسعه این صنعت است.
آغاز فعالیت کمیته های ستاد نوروزی استان
امیدی پور همچنین یادآور شد: هم اکنون کمیتههای امنیتی و انتظامات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تبلیغات و اطلاع رسانی، خدمات، ارزیابی عملکرد و اسکان برای هر چه بهتر خدمات دهی به مردم و مهمانان نوروزی فعالیت خود را آغاز کرده اند.
امیدیپور تاکید کرد: دستگاههای متولی با تهیه بسته فرهنگی و چاپ نقشههای راهنما، پوستر وبروشور و ایجاد کمپهایی در ورودی شهرهای استان و برنامه ریزی برای اسکان مسافران اقدامات لازم را در زمینه راهنمایی و همکاری با مسافران انجام میدهند.
وی افزود: همچنین صدا و سیمای استان موارد لازم را برای آگاهی مهمانان و گردشگران نوروزی اطلاع رسانی میکند واز سویی نیازهای مسافران را به اطلاع مسئولین خواهد رساند.
امیدیپور اظهار داشت: تمام کمیتههای استقبال از هم اکنون تدابیر لازم را در خصوص ایجاد فضای امن و بانشاط و برخورداری از امکانات و تامین مایحتاج ضروری و همچنین اسکان مسافران را در برنامه کاری خود قرار دادهاند.
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