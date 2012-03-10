رونمایی کتاب "الامام الخمینی الاصالة والتجدید" در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به ‌معرفی اندیشه و منش فکری و سیاسی امام خمینی(ره) اختصاص دارد و نویسنده آن شخصیت سرشناسی است که علاوه بر پشتوانه علمی دانشگاهی و حوزوی، برخوردار از تجربه جهادی و سیاسی قابل توجهی بوده و از بنیانگذاران حزب‌الله محسوب می شود.

رونمایی از کتاب‌های تازه منتشر شده که اهمیت دارند در لبنان مرسوم است. در همین راستا رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، مراسم ویژه‌ای برای رونمایی از کتاب "الامام الخمینی الاصالة والتجدید" در بیروت برگزار کرد.

در مراسم رونمایی از این کتاب، حجت الاسلام والمسلمین نعیم قاسم ضمن تشکر از رایزنی فرهنگی ایران در لبنان ، به انگیزه خود از تالیف کتاب اشاره کرد و گفت: قصدم تاأیف مرجع و منبعی برای معرفی اصول و مبانی فکر و اندیشه امام خمینی(ره) بود، زیرا امام راحل نه حادثه ای موقتی و نه پدیده ای زودگذر بلکه مدرسه و روشی در فکر، اندیشه و عمل اسلامی بود.



