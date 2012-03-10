خسارت به فضای سبز باقرشهر در چهارشنبه سوری پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند ظهر شنبه در حاشیه همایش تقدیر از باغبانان این شهر افزود: شهرداری باقرشهر در این زمینه آموزشهای لازم را به شهروندان داد تا هم امنیت خانواده و هم امنیت شهروندان در این روز فراهم شود.

وی عنوان کرد: برای پیشگیری از احتمال خطر، مخازن زباله و سرشاخه های درختان جمع آوری شده تا با آتش زدن آنها امنیت و سلامتی مردم به خطر نیفتد.

هفت سین نوروزی در باقرشهر برپا می شود

این مسئول ادامه داد: همزمان با آغاز سال نو، هفت سین نوروزی در مقابل ساختمان شهرداری برپا خواهد شد.

وی یادآور شد: شهرداری باقرشهر از 15 اسفند طرح استقبال از بهار را با انجام برنامه های زیباسازی، خدماتی و فرهنگی شروع کرد و بروشورهایی هم برای مسافران به منظور آشنایی بیشتر با عملکرد شهرداری و مناطق فرهنگی و ورزشی تهیه شده است.

شهردار باقرشهر با اشاره به فعالیت سامانه 137 در خصوص مسائل مربوط به فضای سبز اضافه کرد: راه اندازی سامانه 137 موجب شد تا مردم کنترل بیشتری را روی کاستیهای موجود در سطح شهر داشته باشند و با اطلاع رسانی آن به ما کمک کنند تا این کاستیها زودتر رفع شود.

وی گفت: در واقع مردم بهترین و دقیق ترین ناظران ما هستند و هیچ چیزی از چشمهای آنها دور نمی ماند و مواردی مشاهده است که بعضی از افراد درخت محله خود را با ریختن اسید خشک کرده اند و یا آسیبهای دیگری را به فضای سبز رسانده اند که با تماس فوری شهروندان به موضوع رسیدگی شده است.

خسارت به فضای سبز پیگرد قانونی دارد

این مسئول افزود: البته خسارتهایی که به صورت عمدی به فضاهای عمومی از جمله فضای سبز وارد می شود از سوی واحد حقوقی شهرداری پیگیری می شود و مواردی مانند آسیب رساندن به درختان با توجه به نوع آسیب رسانی، متخلفان را تا پای میز دادرسی در دادگاه نیز می کشاند.