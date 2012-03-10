اجرای تئاتر بیابانی راهیان نور از 23 اسفند آغاز می شود

مهدی احسان منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه های تئاترهای بیابانی با حضور هنرمندان برتر سراسر کشور امسال برای اولین بار در یادمانهای برگزیده دفاع مقدس جنوب برای زائران راهیان نور اجرا می شود.

وی با تاکید بر لزوم پیوند هنر دفاع مقدس با بدنه جامعه و مخاطب قرار گرفتن اقشار مختلف در آثار هنری مقاومت، افزود: برای این امر یادمانهایی که فضایی مناسب این کار دارند و زائران بیشتری را نیز در دل خود جای می دهند انتخاب شدند. یادمانهای شلمچه، طلائیه، هویزه، شرهانی و دوکوهه مناطقی هستند که تئاتر بیابانی راهیان نور به صورت روزانه در آنها اجرا می شود.



توسط معاونت فرهنگی ستاد مرکزی راهیان نور عنوان کرد: این تئاترها از روز ۲۳ اسفند ماه سال جاری آغاز و تا هشت فروردین سال آینده به صورت روزانه و در هر روز چهار نوبت اجرا خواهد شد.



احسان منش در ادامه افزود: از جمله برنامه های دیگری که توسط این معاونت طراحی شده می توان به اجرای سرودهای انقلابی و حماسی توسط گروه های مختلف است، به خصوص گروه هایی که الگوی کاریشان را از گروه های فعال در دوره دفاع مقدس و انقلاب برداشته کرده اند، برای این بخش مد نظر قرار گرفته اند.



نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی هم از جمله نمایشگاه هایی است که امسال در یادمانهای دهلاویه و هویزه برگزار می شود و کتابهایی با موضوعات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، زندگی نامه شهدا و برخی از محصولات فرهنگی در این نمایشگاه ها ارائه خواهد شد.