دور جدید تحرکات ضد سوری اعراب/درخواست برای به رسمیت شناختن مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیخ حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره برای بررسی تحولات سوریه اعلام کرد مخالفان سوری را توصیه می کنیم اختلافاتشان را کنار بگذارند.



وزیر امور خارجه قطر که همزمان نخست وزیر این کشور نیز به شمار می رود، اعلام کرد از تعیین کوفی عنان به عنوان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه استقبال می کنیم.



این مقام قطری با خط و نشان کشیدن برای نظام سوریه اعلام کرد سوریه باید تصمیمات اتحادیه عرب را اجرا کند.