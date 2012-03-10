10 میلیون عدد مواد محترقه در کردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با آغاز به کار نیروی انتظامی در جمع آوری مواد محترقه غیراستاندارد و خطرناک در 20 روز اخیر بیش از 10 میلیون مواد خطرناک آتش زا کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه برخورد با متخلفان و بازاریان متخلف نیز در این ایام تشدید شده است، افزود: هر واحد صنفی که اقدام به فروش مواد خطرناک و غیر استاندارد کند مغازه وی پلمپ و تا پایان تعطیلات از بازگشایی آن جلوگیری می شود و این مهم در راستای حفظ امنیت مردم استان کردستان اجرایی می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی کردستان با بیان اینکه تاکنون 10 مغازه متخلف نیز در سراسر استان پلمپ شده است، افزود: برخورد با فروش و ورود این کالاها به استان از 20 روز گذشته به صورت مستمر در حال انجام است و این طرح با جدیت هر چه تمامتر در استان کردستان پیگیری و دنبال می شود.

برخورد با متخلفان نظم و امنیت در چهارشنبه آخر سال افزایش می یابد



قنبری اعلام کرد: برخورد قاطع نیروی انتظامی با برهم زنندگان نظم و امنیت مردم و از بین بردن احساس امنیت در جامعه امسال بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی با بیشترین امکانات و داشتن اختیار کامل در برخورد با متخلفان نظم و امنیت برخورد جدی در برقراری امنیت دارد، افزود: هر متخلفی که با عبور از خطوط قرمز و ایجاد اختلال در نظم و امنیت و صلب آرامش اقدامی را انجام دهد نیروی انتظامی با وی برخورد می کند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان بیان کرد: بیشتر محورهای اصلی و منطقه تفریحی صلوات آباد در شهر سنندج با استفاده از دوربین مدار بسته و حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه اختشاش و بی نظمی کنترل می شود.

قنبری با اشاره به اینکه برخورد قاطع از راهکارهای جلوگیری از ایجاد بی نظمی در جامعه است، افزود: نیروی انتظامی گسترده تر از هر سال در برقراری نظم کوشا هستند و تعامل تمامی نهادها و ادارات در برقراری نظم و امنیت و همکاری با با نیروی انتظامی الزامی است.

مشارکت خانواده ها بهترین شیوه برای کاهش آسیب های چهارشنبه آخر سال است



وی با بیان اینکه نیروی انتظامی مخالف با شادی مردم در چهارشنبه آخر سال نیست، افزود: برخورد نیروی انتظامی با برهم زنندگان نظم و امنیت و ارازل و اوباش و وسائط نقلیه متخلف برای حفظ آسایش مردم و از بین بردن خطرات احتمالی در این روز است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان با بیان اینکه خانواده ها نیز در این ایام موظف به حفظ امنیت و کنترل رفتار فرزندان خود هستند، افزود: تحدی به حقوق و امنیت مردم موازی با ایجاد شادی کاذب برای خود جرم محسوب می شود و برخورد با متخلفان نیز وظیفه نیروی انتظامی است.

قنبری حفظ فرهنگ ناب و اصیل استان کردستان در راستای برپایی شب چهارشنبه آخر سال را وظیفه مردم دانست و بیان کرد: در روز چهارشنبه آخر سال نیروهای مردمی معتمد نیروی انتظامی در برقراری نظم و جلوگیری از هرگونه درگیری و برهم زدن امنیت در بین مردم فعالیت می کنند.

وی آموزش و اطلاع رسانی را اساس کاهش خطرات و آسیب های احتمالی در چهارشنبه آخر سال دانست و بیان کرد: مشاوران نیروی انتظامی با دادن آموزش های لازم در مدارس و به خانواده ها در برقراری چهارشنبه ای امن و بی خطر از چند هفته قبل کار خود را آغاز کرده اند.

