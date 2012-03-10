روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دیدار با رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم موضوع آموزش‌های رایگان امداد و نجات ویژه جوانان عضو تشکل‌های جوان و هیئت‌های ورزشی قم مطرح و قرار شد این آموزش‌ها به همت معاون امور جوانان این اداره کل برگزار ‌شود.



وی ادامه داد: در نشستی که با باقری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم برگزار شد، راهکارهای همکاری ما بین سازمان‌های مردم نهاد جوان استان قم و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.



افزایش کیفیت خدمات به آسیب دیدگان و آموزش عمومی امداد و نجات



سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در این جلسه که در مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم برگزار شد، خوشبختانه رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم نیز از تلاش این مرکز برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات به آسیب دیدگان و آموزش عمومی مسائل مربوط به امداد و نجات خبر داد.



وی تصریح کرد: خوشبختانه در این دیدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم با استقبال از تعامل با معاونت جوانان اداره کل ورزش وجوانان و سمن‌های جوان فعال در استان قم آمادگی خود را در زمینه همکاری با این تشکل‌ها در زمینه آموزش و پژوهش نیز اعلام کرد.



نقش جوانان در خلق حماسه 12 اسفند و حضور پرشور در انتخابات



رمضانی در ادامه با تقدیر از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم گزارشی از عملکرد سازمان ملی جوانان سابق و سمن‌های جوان استان ارائه کرد و افزود: جوانان استان قم همیشه ثابت کرده‌اند که در مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و ورزشی پیش‌رو بوده و از حداکثر توان خود در دستیابی به اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد.



وی ابراز داشت: نقش جوانان در خلق حماسه 12 اسفند و حضور پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نقشی پررنگ و موثر بوده است.



رمضانی در ادامه یکی از سیاست‌های دولت را واگذاری امور اجرایی دستگاه‌های دولتی به سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد و افزود: معاونت سیاسی امنیتی استاندار نیز با درایت و تدبیر خود در این راستا گام‌های موثری بر داشته‌اند و در نامه‌ای از دستگاه‌های دولتی خواسته‌اند که امور اجرایی قابل واگذاری خود به سازمان‌های مردم نهاد خود را احصاء نموده و زمینه‌های لازم برای واگذاری را فراهم کنند.



در پایان جلسه مقرر شد که اعضای فعال سمن‌های جوان و هیئت‌های ورزشی استان از آموزش‌های امداد و نجات به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند.



همچنین مقرر شد زمینه‌های لازم برای ایجاد تشکلی با موضوع داوطلبین امداد و نجات اورژانس برای نخستین بار در کشور فراهم شده و با همکاری بین این تشکل و اورژانس استان اعضای داوطلب آموزش دیده این تشکل تجهیزات مربوط به امداد و نجات را از مرکز دریافت کنند.

