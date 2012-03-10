اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلیزاده کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی جوانرود گفت: در سال 90 توسط این اداره و همکاری نهادهای فرهنگی بالاخص اداره آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور تعداد 18 گفتمان دینی با موضوعات مختلف در شهرستان جوانرود برگزارشده است.



وی افزود: تلاش کردیم این گفتمانها را با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه اجرا کنیم که با استقبال بسیار خوب مراکز فرهنگی و جوانان روبرو شود.

علیزاده تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این گفتمانها در مساجد و با همکاری روحانیون و ماموستاها در سطح شهر برگزار شد.

کارشناس امورفرهنگی اداره تبلیغات اسلامی جوانرود در پایان گفت: اجرای گفتمانهای دینی یکی از اقدامات پسندیده و تاثیرگذار است که می تواند بسیاری از مسائل ناگفته برای قشر جوان را تبین کند.



شرکت رئیس اداره تبلیغات اسلامی جوانرود در مراسم زنگ نیکوکاری



حجت الاسلام مختار کرمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی جوانرود گفت: در قرآن کریم آیات فراوانی در خصوص احسان و نیکوکاری به همنوعان بیان شده است پس ما به عنوان مسلمان و پیرو قرآن نباید نسبت به این عبادت بزرگ و خدمت به خلق خدا بی تفاوت باشیم.



درادامه مصطفی عظیمی فرماندار جوانرود ضمن تقدیر و تشکر از حضور با عظمت ملت ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: هرگاه رهبر معظم انقلاب از ملت ایران اسلامی حضور دشمن شکنشان را طلب کرده است مردم با جان و دل به ندای ولی امر خود لبیک گفته اند و همواره در کنار رهبر عظیم الشان خود قرار گرفته اند.



وی افزود: در هفته احسان و نیکوکاری نیز ملت خیر و خداجو نیز مانند همیشه به یاری محرومان و نیازمندان می شتابند و نشان خواهند داد که همواره موازین دینی را سر لوحه کار خود قرار می دهند و از آن پیروی می کنند.



توزیع مبلغ 30 میلیون ریال بین تشکلهای قرآنی در اسلام آبادغرب



مجتبی عسگری کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آباد غرب افزود: برای حمایت از فعالیتهای 18 مرکز قرآنی شهری و روستایی، اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب بیش از 30 میلیون ریال اختصاص و در اختیار این مراکز قرارداده است.



وی گفت: کسانیکه در این مراکز فعالیت قرآنی انجام می دهند ، بزرگترین انگیزه شان انجام کاری مخلصانه و کسب رضای خدا و خلق است و با عنایت به استقبال خوب علاقمندان به قرآن آموزی در این مراکز، تلاش می شود تا با تامین گوشه ای از هزینه های این مراکز، آنها را در جهت کیفیت بخشی به فعالیتهای قرآنی تشویق کنند.



برگزاری 25 گفتمان دینی جوان در اسلام آبادغرب



علی خالوندی دبیر اجرایی گفتمانهای دینی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب افزود: اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تلاش کرده است تا با ایجاد یک فضای فرهنگی برای جوانان مباحث علمی روز را که در ذهن جوانان باعث سوال شده است ،با برگزاری گفتمانهای دینی پاسخ دهد.



وی تصریح کرد: در این راستا اداره تبلیغات اسلامی 25 مورد گفتمان دینی جوان همایشی و کارگاهی در مساجد، مراکز آموزشی و دانشگاهی در آیتم های مختلف در سطح شهر و روستاها و با استفاده اساتید مجرب مذهبی، سیاسی برگزار کرده است .



برگزاری گفتمان دانشجویی هویت ملی ودینی دراسلام آبادغرب

حجت الاسلام منصور رستمی کارشناس برنامه و استادحوزه و دانشگاه در جمع دانشجویان شرکت کننده در گفتمان در ارتباط با موضوع گفتمان سخنانی بیان و به احیاء هویت دینی اشاره و افزود:از رسالت های مهم ما، در شرایط فعلی جهان، احیاء هویت دینی است زیرا استکبار جهانی با سرمایه گذاری عظیم خود و با ابزار پیشرفته ای که در اختیار دارد، به دنبال مسخ ارزش های اسلامی و در نتیجه مسخ هویت دینی جامعه است.



وی در ادامه تصریح کرد: ما باید به گذشته پر افتخار خویش باز گردیم و مواریث ارزشمند تاریخی و ملی خود را در عرصه های دینی و فکری ،فرهنگی و ادبی ارزیابی کنیم و دست آوردهای گران بهای گذشتگان را به عنوان هویت شفاف فرهنگی، مایه های ارزشمندی برای پیشرفت آینده به حساب آوریم.



برگزاری گفتمان دینی با موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی

امیربگ قاسمی مسئول امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی هرسین گفت: در راستای برگزاری سلسله گفتمانهای دینی، به منظور تقویت آموزه های دینی و باورهای مذهبی جوانان و نوجوانان، گفتمان دینی با موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی در کانون ولایت هرسین برگزارشد.

در آغاز این مراسم فرخنده عباسی، کارشناس برنامه به نقش ولایت فقیه و تاثیر آن در به وجود آمدن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ولایت فقیه اصل پذیرفته‌ شده‌ای است و این مسئله به دنبال ولایت اهل بیت امری مسلم است و هیچ شیعه‌ای در هیچ جای دنیا بدون ولایت زندگی مشروعی نخواهد داشت در نتیجه ولایت فقیه، یعنی ریاست عالم به‌ قوانین الله ‌که عادل است بنا بر این مسلمانان که تسلیم قوانین خدای تبارک و تعالی هستند موظفند به‌ حکم عقل ‌در جامعه و حرکت به‌ سوی سعادت و کمال، از فقیه عادل اطاعت کنند.



درادامه استاد گفتمان به سئوالات کتبی و شفاهی که از سوی شرکت کنندگان مطرح شد پاسخ داد.



برگزاری جلسه احسان و نیکوکاری در دالاهو

حجت الاسلام سیدجواد موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: احسان و نیکوکاری از اموری است که در حوزه عمل اجتماعی و هنجارهای پسندیده قرارمی گیرد و یکی از فضلیت های اخلاقی به شمار می رود و هر کسی که از فطرت سالم برخودار باشد زبان به ستایش و تحسین اهل احسان و نیکوکاران می گشاید.

وی تصریح کرد: قرآن کریم محسنان را کسانی دانسته است که ایمان به خدا، رسول، قرآن و آخرت دارند و در کنار رسول در این راستا تلاش می کنند و به دیگران نیکی می کنند و این نیکی آنان به گونه ای شایسته انجام می گیرد.

زنگ احسان و نیکوکاری در مدارس دالاهو نواخته شد



حجت الاسلام موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو در این مراسم طی سخنانی افزود: جشن نیکوکاری برای آن است که اعلام کنیم در کنار نیازمندان جامعه هستیم و شرکت در این جشن انفاق همراه با احسان است و مرتبه احسان بالاتر از انفاق است.

وی در پایان افزود: احسان نیکوکاری ماندگار بوده و دوام دارد و همیشگی است و هر کدام از ما باید به اندازه توان در این کار خداپسندانه و انسانی مشارکت کنیم.