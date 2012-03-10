اخبار کوتاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سه مربی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان رتبه برتر مسابقات کشوری تجربه‌ های خلاق در آموزش هنر به کودکان و نوجوانان را در رشته ‌های نقاشی، خوش‌ نویسی و سفالگری کسب کردند.

در این مسابقه "شمسه صالح زاده" مربی هنری مرکز بانه در رشته سفالگری، "سرگل رشیدپور" مربی مرکز شماره یک سقز در رشته نقاشی و "پری ارج" مربی هنری مجتمع فرهنگی هنری سنندج در رشته خوشنویسی به عنوان رتبه تقدیری این مسابقه معرفی شدند.

این مسابقه با هدف تشویق همکاران به اندیشیدن پیرامون روش های مختلف اجرا و آموزش هر یک از فعالیت های هنری و ابداع روش نو و خلاق و تشویق همکاران به اندیشیدن پیرامون روش های مختلف اجرا و آموزش فعالیت های هنری، جمع آوری تجربه های خلاق انجام شده در کارگاهای هنری و توجه دادن بیشتر همکاران به خلاقیت به ابداع روش های نو از دیگر اهداف این مسابقه بود.

جشنواره تخم مرغ های رنگی در دهگلان برگزار شد



مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهگلان به مناسبت شکفتن طبیعت و رسیدن فصل بهار، جشنواره تخم مرغ رنگی را برگزار کرد.

جشنواره تخم مرغ های رنگی نوروزی که برای اولین بار در دهگلان برگزار شد به منظور پاسداشت سنت های اصیل ملی و ایرانی و همچنین شناساندن هویت بومی استان برای کودکان و نوجوانان برگزار شد.

کارگاه عروسک سازی خلاق در سنندج برگزار شد



کارگاه عروسک سازی خلاق ویژه مربیان فرهنگی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی و هنری کانون در سنندج برگزار شد.

در این کارگاه 15 نفر از مربیان کانون های مراکز استان با شیوه های عروسک سازی خلاق، تمرین بیان و بدن، موسیقی کار عروسکی آشنا شدند.

