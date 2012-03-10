صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی 29.6 درصد افزایش یافت

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و تحریم ها هیچ تاثیری بر روند تجارت و توسعه صادرات در استان نداشته است.

وی گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه بیش از 617 هزار تن کالا به ارزش 272 میلیون دلار از مرزهای سیستان و بلوچستان صادر شده که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.5 درصد و از لحاظ ارزش 29.6 درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی این مدت 422 هزار تن کالا به ارزش بیش از 432 میلیون دلار در سایر گمرکات کشور اظهار و از گمرکات و بازارچه های مرزی استان صادر شده که تشریفات کنترل این کالاها در بازارچه های مرزی کوهک، میرجاوه، میلک، ‌پیشین، جالق و گمشاد صورت پذیرفته و نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش را نشان می دهد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: واردات کالا نیز از گمرکات و بازارچه های مرزی استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 28.1 درصدی در وزن و 13.9 درصدی در ارزش را نشان می دهد.

وی گفت: عمده کالاهای صادراتی استان مصالح ساختمانی، سیمان، ‌گچ، ‌شن، ‌ماسه، قیر، محصولات شیمیایی و وسایل صنعتی و عمده کالاهای وارداتی برنج، ‌نارنگی، ‌کنجد و کالاهای صنعتی بوده است.