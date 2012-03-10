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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

در سیستان و بلوچستان/

صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی 29.6 درصد افزایش یافت

صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی 29.6 درصد افزایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان طی 11 ماهه گذشته 29.6 درصد از لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و تحریم ها هیچ تاثیری بر روند تجارت و توسعه صادرات در استان نداشته است.

وی گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه بیش از 617 هزار تن کالا به ارزش 272 میلیون دلار از مرزهای سیستان و بلوچستان صادر شده که از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.5 درصد و از لحاظ ارزش 29.6 درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی این مدت 422 هزار تن کالا به ارزش بیش از 432 میلیون دلار در سایر گمرکات کشور اظهار و از گمرکات و بازارچه های مرزی استان صادر شده که تشریفات کنترل این کالاها در بازارچه های مرزی کوهک، میرجاوه، میلک، ‌پیشین، جالق و گمشاد صورت پذیرفته و نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش را نشان می دهد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: واردات کالا نیز از گمرکات و بازارچه های مرزی استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 28.1 درصدی در وزن و 13.9 درصدی در ارزش را نشان می دهد.

وی گفت: عمده کالاهای صادراتی استان مصالح ساختمانی، سیمان، ‌گچ، ‌شن، ‌ماسه، قیر، محصولات شیمیایی و وسایل صنعتی و عمده کالاهای وارداتی برنج، ‌نارنگی، ‌کنجد و کالاهای صنعتی بوده است.

کد مطلب 1556290

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