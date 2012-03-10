پیگیری مصوبات قبلی و دیدار مردمی برنامه اصلی سفر است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز گفت: به طور معمول دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به پیگیری مصوبات سه سفر قبل و بررسی عواملی که مانع از اجرائی شدن برخی از آنها شده اختصاص دارد.

وی افزود: با بررسی میزان اجرائی شدن مصوبات قبلی، مصوبه های جدیدی از دل آنها استخراج و به تصویب می رسد.

وی دیدار مردمی رئیس جمهور را از دیگر برنامه های مهم این دور از سفر دانست و گفت: یکی از تفاوت های عمده این سفر با دوره های قبلی، دیدار مستقیم شخص رئیس جمهور با مردم شهرستانهای مختلف استان البرز است.

رجبی افزود: این دور از سفر یک تفاوت دیگر نیز با سفرهای قبلی دارد و آن هم رسیدگی به درخواست های مردمی از طریق سامانه سامد است.

وی گفت: در این دور از سفر، به جای دریافت نامه های مردمی، به همت کمیته های 28 گانه درخواست های مردم از طریق سامانه سامد مورد پیگیری قرار می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اظهار داشت: در خواست هائی که امکان رسیدگی توسط معاون وزیر مربوطه در شهرستانها را نداشته باشند به استان ارجاع شده و توسط وزیر مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: امکان افتتاح برخی از پروژه های بزرگ و ملی استان در دهه فجر فراهم نشد که این پروژه ها فردا و همزمان با سفر هیئت دولت به استان افتتاح می شوند.