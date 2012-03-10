تسهیلات مشاغل خانگی خراسان رضوی در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر شنبه در شورای اداری استان که صبح شنبه در استانداری برگزار شد، به موضوع اشتغال در استان اشاره کرد و خواستار ثبت مشاغل ایجاد شده در سامانه رصد شد.

وی ضمن انتقاد از روند کند جذب اعتبارات عمرانی در استان گفت: برای تخصیص بودجه به استان مراحل مختلفی را باید طی کرد تا بتوان آن را جذب و هزینه کرد.

جذب به موقع اعتبارات از معیارهای ارزیابی مدیران است

رئیس شورای اداری استان تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی در اجرای پروژه ها و جذب به موقع اعتبارات از جمله معیارهای ارزیابی مدیران در استان است.

وی اظهار کرد: 100 میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص یافته در خزانه استان موجود است که دستگاه های اجرایی با توجه به پایان سال باید نسبت به جذب آن برنامه ریزی کنند.

رئیس شورای اداری استان به معاون برنامه ریزی و مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی ماموریت داد تا نسبت به اختصاص اعتبارات به آن دسته از دستگاه هایی که قادر به جذب آن هستند اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: همچون سال گذشته باید اعتبارات استان 100 درصد محقق شود و در این میان تمامی دستگاه های اجرایی باید با برنامه ریزی صحیح و دقیق وارد عمل شوند.

میزان تصادفات در خراسان رضوی امسال 13درصد کاهش یافته است

استاندار خراسان رضوی خواستار حضور پر رنگ اورژانس، هلال احمر، راهداری و پلیس در ایام نوروز در سطح جاده ها و معابر اصلی استان شد و گفت: اگرچه میزان تلفات و آمار تصادفات امسال در مقایسه با سال گذشته 13 درصد کاهش داشت ولی باید برای به صفر رساندن آن تلاش کرد.

صلاحی خواستار برخورد قاطع پلیس با متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی و استقرار دائمی آنان در نقاط حادثه خیز و جاده های استان شد.

وی همچنین با اشاره به چهارشنبه آخر سال برخورد با افراد متخلف و سودجو را از پلیس و دستگاه قضایی خواستار شد و گفت: باید فضایی امن و آرام را برای مردم به وجود آوریم.

بالاتر بودن حضور مردم استان در انتخابات از میانگین کشوری

وی با اشاره به حضور مردم در انتخابات اظهارکرد: میانگین حضور مردم استان حدود سه درصد از میانگین کشوری بالاتر و مطابق با خواسته مقام معظم رهبری دشمن شکن بود.

وی همچنین به موضوع سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری در آغاز سال نو به استان اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی باید برای حضور در این مراسم برنامه ریزی کنند.

رئیس ستاد دائمی سفرهای استان با اشاره به پایان سال و آغاز سفرهای نوروزی به تمامی دستگاه های عضو این ستاد توصیه کرد تا با آمادگی کامل به استقبال بهار رفته و تمامی امکانات خود را برای پذیرایی از زائران بسیج کنند.