بازدید مدیران پالایشگاه شهید تندگویان از ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران

به گزارش خبرنگارمهر، مدیران پالایشگاه نفت شهید تندگویان ظهر شنبه، از پایگاه ویژه ستاد مدیریت بحران منطقه20 بازدید کرده و از نزدیک با اقدامات انجام گرفته و توانمندی مدیریت بحران شهرری آشنا شدند .

گفتنی است در این بازدید محسن کریمی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 گزارشی از اقدامات انجام گرفته در این منطقه و طرح محله محوری و همچنین تجهیز انبارهای امداد و نجات در پایگاههای مدیریت بحران منطقه ارائه کرد.

پالایشگاه شهید تندگویان تهران به عنوان مهمترین پالایشگاه کشور در جنوب تهران قرار گرفته و به لحاظ اهمیت تعامل و همکاری بیشتر در شرایط اضطرار با انعقاد تفاهم نامه، همکاری مناسبی را با ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه20 و دیگر ادارات اجرایی شهرستان ری به منظور دستیابی به ارتقای ایمنی برقرار کرده است .