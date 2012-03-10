مسابقات لیگ کشتی استان یزد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ کشتی استان یزد در رده های سنی نونهالان و نوجوانان در سیزده وزن و در رده سنی جوانان و بزرگسالان در هشت وزن در سالن ورزشی شورک شهرستان میبد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، تیم های طبس، اردکان، میبد، سنگ آهن بافق، محمود آباد و آزاد یزد با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات در رده سنی نونهالان و نوجوانان تیم های بسیج محمودآباد یزد، اردکان، طبس و آزاد یزد مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.

همچنین تیم های بسیج محمود آباد یزد، میبد، سنگ آهن بافق و اردکان در رده سنی جوانان و بزرگسالان بر سکوی های اول تا چهارم ایستادند.

به تیم های اول تا سوم هر رده سنی کاپ و مدال اهدا شد.

برترین های لیگ شمشیر بازی بانوان کشور مشخص شدند

تیم هیئت شمشیربازی بانوان یزد در هفته پایانی این رقابت ها بر سکوی چهارم ایستاد.

هفته پایانی دومین دوره لیگ سراسری شمشیربازی بانوان کشور با حضور 10 تیم برگزار شد.

در مجموعه سه اسلحه سابر، فلوره و اپه تیم شرکت هواپیمایی تابان تهران با کسب 110 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد.

موسسه رسانه برتر اصفهان با کسب 106 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و نایب قهرمانی را از آن خود کرد و باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای شهرداری همدان با کسب 72 امتیاز به مقام سوم رسید.

هیئت شمشیربازی یزد نیز در این رقابت ها با کسب 66 امتیاز مقام چهارم را از آن خود کرد.

تیم هیئت شمشیربازی یزد در اسلحه فلوره با کسب 34 امتیاز بعد از تیم های شرکت هواپیمایی تابان و موسسه رسانه برتر اصفهان بر سکوی سوم ایستاد.

رقابت پینگ پنگ بازان یزدی در دور دوازدهم

دور دوازدهم مسابقات تنیس روی میز آزاد و رده بندی بزرگسالان یزد با برتری هادی صادقی در دسته برتر و حبیب اله وحیدی در مسابقات آزاد به پایان رسید.

در این دور از رقابت ها که در سالن شهید مدیری برگزار شد، 36 بازیکن در مسابقات آزاد و هشت بازیکن در دسته برتر به رقابت پرداختند که حبیب اله وحیدی، حمید دهقان و مجید جعفری زاده در مسابقات آزاد اول تا سوم شدند و به دسته برتر صعود کردند.

در مسابقات دسته برتر که به صورت دوره ای برگزار شد، هادی صادقی با 11 امتیاز اول شد، صالح ایمانی با همین امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و حسن غدیری با 10 امتیاز سوم شد.