راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی در دانشکده علوم حدیث شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حسین سرو قامت گفت: تقویت مجموعه ‌های سیاسی دانشکده از جمله بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان نیز در همین راستا انجام می شود.

وی افزود: برنامه‌ هایی برای استفاده بهتر از اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاهها صورت گرفته که در حال انجام است.

این مسئول بیان کرد: با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی اردوی راهیان نور در اسفندماه سال جاری برگزار می ‌شود و برای سال آتی هم اردوهای مختلف فرهنگی، علمی و زیارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: استفاده از نظرات استادان و گروههای علمی دانشکده از دیگر برنامه ‌های این معاونت است و دانشجویان بایستی طرحها و ایده های فرهنگی خود را به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث ارائه کنند.

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی دانش آموزی

آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن دانش آموزان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد) در شهرستان پاکدشت برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: خداوند متعال برای شما دانش آموزان دو ویژگی خاص را در وجود شما قرار داده است اول استعداد، هوش و توان فکری بالا نسبت به سایر دانش آموزان و دیگر اقشار جامعه و دومین ویژگی، علاقه شما دانش آموزان به آموزه های قرآن است.

رحیم زمانی افزود: قرآن شفا و رحمت برای مؤمن است و توفیق دیگری که خداوند باری تعالی به شما داده است حضور در محضر قرآن است و خداوند این توفیق را نصیب هر کسی نمی کند.

وی خطاب به دانش آموزان حافظ و قاری قرآن اظهار داشت: رهروی در مسیر قرآن را باید از الطاف خداوند متعال دانست و اگر استعداد و توانایی بالایی داریم و اگر به قرآن گرایش داریم از آن خداست و اگر در دراز مدّت و آینده صاحب کرسی می شویم از آن خداست و هیچ گاه نباید به خود مغرور بود.

قرچک قهرمان مسابقات والیبال پسران شهرستانهای استان تهران شد

تیم قرچک قهرمان مسابقات والیبال پسران شهرستانهای استان تهران شد.

مسابقات والیبال پسران شهرستانهای استان تهران با شرکت هشت تیم از پایه راهنمایی و 10 تیم از پایه متوسطه در سالن 22 بهمن ناحیه دو ری برگزار شد.

در این مسابقات که هشت روز به طول انجامید، در فینال مسابقات، تیم قرچک و شهریار برابر هم قرار گرفتند و تیم قرچک توانست قهرمان این دوره از مسابقات در مقاطع راهنمایی و متوسطه شود.