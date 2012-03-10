آمریکا باید از درخواست توقف غنی سازی اورانیوم در ایران دست بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مالو اینوسنت" و "جاناتان اون" در مقاله خود می نویسند: نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا می گویند که در برابر ایران سیاست های تند و خشن‌تری از دولت باراک اوباما در پیش خواهند گرفت اما این سیاست خشن‌تر می تواند به جنگ دیگری در خاورمیانه منجر شود یا تلاش ها برای دستیابی به تسلیحات هسته ای را افزایش دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: این فرض که شاید با اقدامی ماجراجویانه بتوان ایران را از دستیابی به تسلیحات اتمی ممانعت بعمل آورد فرض پوسیده ای است. آسیب به تاسیسات اتمی ایران در یک چنین حمله ای، نسبتاً کم خواهد بود و احتمالاً نیاز به حملات بیشتر در یکی دو سال آتی یا حضوری طولانی مدت در این زمینه خواهد داشت ضمن اینکه اقدام علیه کشوری که جمعیت آن دو برابر و نیم و وسعت آن چهار برابر عراق است عملی نیست.

این دو کارشناس در ادامه مطلب خود می نویسند: کسانی که تشویق به اقدام فوری در برابر ایران می کنند این واقعیت ها را نادیده می گیرند و بر این ادعا متمرکزی می شوند که تهران در حال بدست آوردن مواد "شکاف پذیر" برای تولید تسلیحات اتمی است اما بر اساس گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا این کشور هنوز تصمیمی درباره دستیابی به تسلیحات اتمی نگرفته است.

مؤسسه کاتو می نویسد: همانطور که "جوزف سیرینسیونه" متخصص هسته ای در آمریکا می گوید "ایران ممکن است مانند ژاپن و دیگر کشورها تصمیم بگیرد تا برای رهایی از مشکلات، تنها به دستیابی به «توانایی» تولید بمب اتمی اکتفا کند."

این دو نویسنده در ادامه خاطر نشان می کنند: آمریکا به شیوه های مختلف در 60 سال گذشته دولت منتخب و دموکراتیک ایران را سرنگون و از دیکتاتور مورد حمایت غرب پشتیبانی کرده و بطور مخفیانه از گروههای مسلح و بازیگران منطقه ای مخالف ایران حمایت کرده و بطور قاطع از دیگر کشورها خواسته تا با ایران تجارت نکنند و این کشور را با نیروهای مسلح خود محاصره کرده و از قصد خود برای بمباران این کشور سخن بمیان آورده است. واشنگتن باید از دشمنی بیش از حد ممانعت بعمل آورد. زیرا که سیاست ها و اظهارات تجاوزکارانه به امنیت کشور ما کمکی نخواهد کرد.

در پایان این دو نویسنده می گویند: آمریکا، که خود تقریباً نیمی از هزینه های نظامی جهان را دارد و بزرگترین زرادخانه هسته‌ای در جهان را دارد و می تواند قدرت خود را در سراسر جهان اعمال کند، بدون اینکه از ایران بخواهد تا درخصوص غنی سازی تسلیم شود باید تحریم ها را برداشته و تحقیر این کشور را متوقف کند و ارتباط مستقیم با این کشور را آغاز کند.