بیش از ۱۰ هزار نفر در سامانه بهره برداران کشاورزی قم ثبت نام کردند

رضا سیار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تعداد ۱۶ هزار و ۶۷۰ بهره بردار بخش کشاورزی در قم فعالیت میکنند که در حال حاضر ۶۲ درصد آن‌ها در سامانه ثبت نام کرده‌اند.



وی با اعلام اینکه کمترین میزان ثبت نام متعلق به بخش‌های خلجستان و کهک است اظهار داشت: بیشتر کشاورزان شاغل در این دو بخش فصلی هستند و به همین دلیل میزان ثبت نام در این دو بخش نسبت به دیگر بخش‌ها پائین‌تر است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص لزوم راه اندازی این سامانه تصریح کرد: برنامه ریزی‌های کلان بخش کشاورزی نیازمند اطلاعات دقیق و به هنگام از کلیه منابع بخش کشاورزی هست و سامانه مشخصات بهره‌ برداران بخش کشاورزی نیز در این راستا این راه اندازی شده است.



اهداف راه اندازی سامانه



سیار در ادامه استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط کشاورزان برای برنامه ریزی تولید و تعیین الگوی کشت و برنامه ریزی برای بازار محصولات اعم از مصرف داخلی و صادرات محصولات مازاد بر نیاز کشور، را از جمله اهداف راه اندازی این سامانه توسط وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.



وی تعیین میزان محصولات مختلف کشاورزی و تعیین نهادهای مورد نیاز تولید جا به جایی کلیه خدماتی را که از ناحیه دولت به بهره برداران تعلق می‌گیرد را از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه عنوان کرد.



مهلت ثبت نام در سامانه



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اعلام اینکه بهره برداران ثبت نام تا امروز ادامه داشته است ابراز داشت: در حال حاضر وزارتخانه هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام اعلام نکرده و در این صورت ثبت نام تا زمان اعلام پایان مهلت از سوی وزارتخانه ادامه خواهد داشت.



سیار ادامه داد: بهره برداران می‌توانند با مراجعه به دفا‌تر ICT روستایی، دفا‌تر پیشخوان دولت، دفا‌تر شرکت‌های تعاونی تولید و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.



وی گفت: متقاضیان باید با ورود به سامانه از کد ملی خود به عنوان رمز عبور استفاده و به تدریج اطلاعات خود را در سایت تکمیل کنند.



مزایای ثبت نام در سامانه



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم اضافه کرد: وجود اطلاعات بهره برداران باعث می‌شود تا آن‌ها بتوانند از تمامی خدماتی که برای این بخش در نظر گرفته می‌شود بهره‌مند شوند.



سیار تصریح کرد: از این پس کلیه خدمات دولتی نظیر تسهیلات بانکی و کمک‌های یارانه‌ای که در آینده نزدیک به بهره برداران تعلق می‌گیرد از طریق همین سامانه انجام می‌شود و آن‌ها در صورتی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.



وی بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از اطلاعات این سامانه علاوه بر تعیین نیاز واقعی نهادهای تولید، می‌تواند برنامه ریزی برای تأمین نیاز در زمان و مکان مناسب را انجام دهد.



تعریف بهره بردار



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در تعریف بهره بردار و عمومیت این واژه اظهار داشت: بهره بردار بخش کشاورزی شامل تمامی مرغداران، دامداران، کشاورزان، باغداران، زنبورداران، آبزی پروران و … بدون محاسبه مساحت و تعداد می‌شود.