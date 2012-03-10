ساماندهی پایانه های حمل و نقل شهرری/ آمادگی اماکن گردشگری برای نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، این واحد به منظور رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی در راستای طرح استقبال از بهار نسبت به ساماندهی ایستگاههای مترو، اتوبوس و تاکسی اقدام کرد.

در همین راستا تأمین روشنایی در خیابان کمیل شمالی، پوشش سقف و نصب شیشه جداره ایستگاه در خیابان امام حسین(ع) مقابل سپاه، رنگ آمیزی، نظافت و شستشوی ایستگاه در خیابان کمیل شمالی انجام شد.

گفتنی است به همین منظور ورودی و خروجی پایانه مترو جوانمرد قصاب و سرویسهای بهداشتی پایانه ساماندهی شد و نسبت به رفع سد معبر و دستفروش در خیابان فرمانداری اقدام شد.

آمادگی اماکن گردشگری برای ایام نوروز

تمامی اماکن تاریخی فرهنگی شهرری به منظور خدمات رسانی بهتر به گردشگران در نوروز 91 از سوی شهرداری منطقه 20 آماده شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و ورود مسافران نوروزی به این منطقه، تمامی اماکن مذهبی و تاریخی برای استقبال از بازدیدکنندگان آماده سازی شد.

نمایشگاه صنایع دستی از امروز در ری برپا می شود

حبیب اله غفوری افزود: نمایشگاه صنایع دستی مرکز ری شناسی از 20 اسفند به مدت 20 روز در محل مرکز ری شناسی واقع در بلوار مدرس، ضلع غرب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) دایر است.

وی با اشاره به برنامه های آموزشی فرهنگی حوزه اجتماعی به مناسبت سه شنبه آخر سال در سطح منطقه به وی‍ژه مدارس بیان کرد: برگزاری جشن درختکاری در مدارس، برگزاری دعای کمیل در جوار قبور شهدای گمنام، بازدید از 250 خانواده شهید، برگزاری مراسم یاد یار، برگزاری تورهای یک روزه ری گردی، نظافت و آراستگی مساجد، شستشو و نظافت فضاهای اطراف قبور شهدا از جمله اقدامات حوزه اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 20 در طرح استقبال از بهار 91 است.