دستگاههای اجرایی حق چاپ بورشور برای ایام نوروز را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر شنبه در جلسه تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد نوروزی سال 91 با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی در راستای اطلاع رسانی در ایام نوروز حق چاپ بوروشور و کتابچه را به صورت جداگانه ندارد، اظهار داشت: باید اطلاعات دستگاه ها هر چه زودتر در اختیار اداره کل میراث فرهنگی برای چاپ قرار گیرد.

جلالی با بیان اینکه دستگاه ها باید سهم پرداختی خود را در راستای چاپ دفترچه باید پرداخت کنند، بیان داشت: چاپ دفترچه واحد برای این استان تجربه اول است که می تواننند برای آینده چاپ این دفترچه برای معرفی استان مفید باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندارچهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در چاپ دفترجه جامع برای ایام نوروز باید تمامی دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را تا پایان روز شنبه به اداره کل میراث فرهنگی این استان ارسال کنند، اذعان داشت: برای چاپ دفترچه نوروز 91 تنها 33 اداره و شهرداری اطلاعات خود را برای چاپ در این دفترچه ارسال کرده اند.

جلالی افزود: مدیران استان به مدت یک ماه فرصت داشته اند که این اطلاعات را برای چاپ به اداره کل میراث فرهنگی ارسال کنند.