43 پایگاه اورژانس در خراسان جنوبی به مسافران نوروزی سرویس می دهند

سیدمحمد رضا حسینی در گفتگو با مهر، تعداد پایگاه های اورژانس سرویس دهنده در نوروز 91 در استان را 43 باب ذکر کرد و اظهار داشت: در این ایام 9 پایگاه شهری و 34 پایگاه جاده ای به صورت آماده باش و مستقر بوده و به مسافران نوروزی سرویس دهی خواهند کرد.

وی تعداد آمبولانس های مستقر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان در نوروز 91 را 64 آمبولانس عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 12 دستگاه آمبولانس پشتیبان مستقر در ستاد مرکزی حوادث این استان فعال خواهند بود.

حسینی فواصل هر پایگاه امداد و نجات جاده ای در این استان را 30 کیلومتر اعلام کرد و افزود: طرح ویژه امداد نوروزی در این استان از 25 اسفند ماه جاری آغاز و تا 15 فرودین ماه 91 ادامه خواهد داشت.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آماده باش دائمی و استقرار این پایگاه ها در حاشیه جاده ها و نقاط حادثه خیز استان خبرداد و گفت: این پایگاه ها به منظور امداد رسانی سریع به مصدومان احتمالی و همچنین یادآوری مخاطرات سفر و ایجاد آرامش روانی برای مسافرین نوروزی فعال خواهند بود.

حسینی اعمال نظارت ویژه بر ارائه خدمات فوریت های پزشکی، استقرار در حاشیه جاده ها و نقاط حادثه خیز جهت تامین آرامش روانی مسافران، یادآوری مخاطرات جاده ای، تامین ذخیره داروی و تجهیزات لازم، اعزام تیم های نظارت و بازرسی منظم، آماده باش کلیه یگان های عملیاتی، برقراری ارتباط سیستم فرماندهی سوانح و حوادث و برنامه های آموزشی را از جمله اقدامات اجرایی در طرح امدادی نوروز91 در این استان ذکر کرد.