فدراسیون کشتی بدهی های خود به فیلا را پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی همزمان با رقابت های گزینشی المپیک بدهی های فدراسیون کشتی مربوط به 18 ماه گذشته را به طور کامل به مسئولان فیلا پرداخت کرد که این امر باعث تقدیر مسئولان فدراسیون جهانی کشتی شد.



رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا از روز 11 تا 13 فروردین ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار می شود.