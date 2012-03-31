  1. ورزش
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

فدراسیون کشتی بدهی های خود به فیلا را پرداخت

فدراسیون کشتی بدهی های خود به فیلا را پرداخت

فدراسیون کشتی ایران همزمان با رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا بدهی‌های خود را به طور کامل به فدراسیون بین المللی کشتی، فیلا، پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی همزمان با رقابت های گزینشی المپیک بدهی های فدراسیون کشتی مربوط به  18 ماه گذشته را به طور کامل به مسئولان فیلا پرداخت کرد که این امر باعث تقدیر مسئولان فدراسیون جهانی کشتی شد.

رقابت های گزینشی المپیک در قاره آسیا از روز 11 تا 13 فروردین ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار می شود.

کد مطلب 1556310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها