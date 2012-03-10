زنجان قهرمان مسابقات واترپلوی بانوان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات واترپلوی قهرمانی بانوان کشور که از چهارشنبه 17 اسفند در کرمانشاه آغاز شده بود، با برگزاری سه دیدار به پایان رسید که طی آن زنجان 8 بر 5 فارس را شکست داد، تهران 22 بر 3 آبادان را از پیش رو برداشت و کرمانشاه 16 بر 4 گیلان را شکست داد.

بدین ترتیب در پایان این مسابقات زنجان با 10 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های کرمانشاه با 8 امتیاز و تهران با 6 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم ایستادند.

ساریخانی بهترین گلزن مسابقات شد

فاطمه ساریخانی، واترپلوئیست جوان تیم فارس در پایان مسابقات واترپلو بانوان قهرمانی کشور در کرمانشاه با 26 گل عنوان بهترین گلزن این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

همچنین در پایان این مسابقات تیم گیلان برنده کاپ اخلاق این رقابت‌ها شد. عنوان بهترین بازی به دیدار کرمانشاه و گیلان اختصاص یافت و دیدار تهران و آبادان نیز به عنوان بازی جوانمردانه انتخاب شد.