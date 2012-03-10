زنجان در پنج سال اخیر 107 درصد در تولید ناخالصی داخلی رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، امید مقدم ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی افزود: در سال 87-86 تولید ناخالصی استان 26,43 درصد بود که این میزان در کشور 19,43 درصد بود و در سال 87 -88 تولید ناخالصی در استان 14,5 درصد بود که در کشور 7,79 درصد بوده است.

وی نرخ بیکاری، ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را سه شاخص مهم برای تبیین عملکرد در هر استان و کشوری یاد کرد و افزود: این سه شاخص بر اساس استاندارد یکسان تعریف شده اند.

مقدم اظهار داشت: استان زنجان در تولید محصول ناخالص داخلی بدون نفت و گاز 36 میلیون ریال را داشته است که استان زنجان رتبه 14 کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات زنجان گفت: میانگین تولید ناخالص داخلی کشور 44 میلیون و 700 ریال است که تهران 34 تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است.

مقدم تاکید کرد: استان زنجان در دو سال اخیر نسبت به رشد شاخص تولید ناخالص داخلی در کشور بالاتر بوده است.

وی گفت: سهم استان زنجان درسال 88 در حوزه کشاورزی 7,72 درصد تولید ناخالصی و 19,97 درصد ارزش افزوده، در صنعت و معدن 8,70 درصد تولید ناخالصی و 23,78 درصد ارزش افزوده، ساختمان آب و برق 4,10 درصد و 11,32 درصد ارزش افزوده و در خدمات 44,83 درصد تولید ناخالصی بوده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات زنجان در ادامه یادآور شد: استان زنجان در سال 88، در بخش صنعت رتبه 15، در زراعت و باغداری رتبه 16، در بخش معدن به جز نفت و گاز رتبه 15 در ساخت محصولات لاستیک و پلاستیکی رتبه 14 ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.

مقدم گفت: 25 تا 30 درصد ارزش افزوده صنعت استان مربوط به کارخانه پارس سویچ و ترانسفو است.