حفاظت از تنوع زیستی نیازمند همکاری آسیا و اقیانوسیه است

به گزارش خبرنگار مهر علی خان باتایف پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نشست منطقه ای آسیا - اقیانوسیه با موضوع ساز و کار بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در گروه های کاری اکو پیشنهاد شد پژوهش هایی در زمینه حفظ منابع و تنوع زیستی انجام شود.

وی اظهار داشت: امروزه افزایش جمعیت دنیا تغییری به ویژه در زمینه اقلیم به وجود آورده است ، بنابراین بحث تنوع زیستی و برنامه ریزی در مورد حفاظت از آن از اهمیت زیادی برخوردار است و باید دیدگاهی راهبردی نسبت به آن داشته باشیم به گونه ای که بحث های حفاظت از محیط زیست، تحلیل دقیق تر جغرافیایی، اطلاعات دقیق تر زیست محیطی و پیشنهادهای مهم تر در این راستا باید پر رنگ تر دیده شود.

مدیر سنجش انرژی ، معادن و محیط زیست اکو تاکید کرد: اقدامات بموقع می تواند به حفاظت از تنوع زیستی کمک کند.

وی اظهار داشت: حفظ تنوع زیستی و گونه هایی که در محل سکونت مردم وجود دارد از اهمیت زیادی برخوردار است که به بالا رفتن بازدهی اکوسیستم کمک می کند تا بتواند دوباره احیا شوند که این مسئله برای انسانها و حفظ پوششهای گیاهی بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: سازمان همکاریهای اقتصادی در سال 1985 با هدف ایجاد رشد پایدار اقتصادی با حضور سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد و بعد از فروپاشی شوروی سابق کشورهای استقلال یافته به آن ملحق شدند و تعداد اعضای اکو به 10 کشور افزایش یافت و ساز و کار جدیدی به خود گرفت.

خان باتایف اظهار داشت: این سازمان به اعضا و کشورهای منطقه کمک می کند تا با اجرای پروژه های مختلف و تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو ، به اقتصاد و توسعه پایدار دست یابند.

همچنین در ادامه "هانه کریستی اردال" نماینده دولت نروژ دراین نشست گفت: ما اینجا گردهم آمدیم چون یک نقطه مشترک داریم و آنهم توجه به حفظ تنوع زیستی برای رسیدن به توسعه پایدار است که از اهمیت زیادی برخودار است.

وی اظهارداشت: نروژ به ظرفیت سازی، سیاستگذاری و نقش علم در زمینه حفظ تنوع زیستی اهمیت می دهد و از این رو آماده است تا میزبان دبیرخانه کوچکی دراین زمینه باشد.

نشست منطقه ای آسیا - اقیانوسیه با موضوع ساز و کار بین دولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی امروز شنبه با حضور 42 کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد.

این نشست به مدت سه روز در تهران ادامه دارد.