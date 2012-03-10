خبرگزاری مهر دو رتبه برتر حوزه منابع طبیعی و همیاران طبیعت را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش ملی منابع طبیعی، همیاران طبیعت و رسانه های برتر که ظهر شنبه با حضور رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان بسیج سازندگی، مدیرکل عمران و توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر در کرج برگزار شد، خبرگزاری مهر در دو سطح ملی و استانی حائز رتبه های برتر شد.

در این همایش که از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران برتر حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تجلیل شد، سیده سادات حسینی از خبرگزاری مهر در بخش ملی و فائقه رحیمی از خبرگزاری مهر دفتر البرز به عنوان برگزیدگان عرصه منابع طبیعی در بخش استانی معرفی و تجلیل شدند.

نوشین طهماسبی نیز از خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان دیگر خبرنگار برگزیده این حوزه در استان البرز معرفی و تجلیل شد.

همچنین مریم خباز از روزنامه جام جم به عنوان چهره فرهنگ گستر منابع طبیعی و آبخیزداری در کشور برگزیده شد.

همچنین تهیه کننده برنامه های تلویزیونی، پروین کاووسی تهیه کننده برنامه های رادیویی و زهرا افشار از روزنامه ایران به عنوان چهره های برتر و پرتلاش عرصه منابع طبیعیی و آبخیزداری کشور معرفی شدند.

در بخشی دیگر از این مراسم از بیش از 50 نفر از همیاران نمونه طبیعت کشور نیز تجلیل و قدردانی شد.

استاندار البرز، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی استان البرز از دیگر چهره های حاضر در برنامه امروز بودند.